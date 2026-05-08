“출결·금융을 한 번에”…나사렛대 ‘i-ONE 캠퍼스’ 업무협약

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“출결·금융을 한 번에”…나사렛대 ‘i-ONE 캠퍼스’ 업무협약

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-08 13:58
수정 2026-05-08 13:58
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세줄 요약
  • 나사렛대-IBK기업은행 i-ONE 캠퍼스 협약 체결
  • 모바일 출결·학사관리·금융 서비스 통합 추진
  • 학생 편의 높이는 스마트 캠퍼스 전환 계획
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나사렛대 ‘i-ONE 캠퍼스’ 구축 업무협약식이 열리고 있다. 나사렛대 제공
나사렛대 ‘i-ONE 캠퍼스’ 구축 업무협약식이 열리고 있다. 나사렛대 제공


나사렛대학교(총장 김경수)는 8일 교내에서 IBK기업은행과 디지털 금융 혁신을 기반으로 스마트 캠퍼스 조성을 위한 ‘i-ONE 캠퍼스’ 구축 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 대학 생활의 디지털 전환을 가속화하고 학생들에게 보다 안전하고 편리한 캠퍼스 환경을 제공하기 위해 마련됐다.

협약은 △모바일 학사관리 및 전자출결 시스템 도입 △대학 생활 통합 금융 서비스 제공 △디지털 캠퍼스 인프라 구축·운영 △학생 편의 중심 스마트 서비스 확대 등을 담고 있다.

나사렛대 관계자는 “학생들은 ‘i-ONE 캠퍼스’를 통해 모바일 하나로 출결 체크와 각종 학사 행정, 금융 서비스 등을 한 번에 이용할 수 있게 된다”며 “ 대학의 디지털 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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