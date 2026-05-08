5월 둘째주 15곳 총 4881가구 청약…경기·지방 물량 집중

충남 ‘공주월송 진아레히’ 811가구 청약 돌입

경기 안양·평택·경북 상주 등 다양한 물량

이미지 확대 공주월송 진아레히 견본주택(모델하우스)이 개관한 8일 방문객들이 충남 공주시 금흥동에 마련된 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 2026.5.8 공주 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 공주월송 진아레히 견본주택(모델하우스)이 개관한 8일 방문객들이 충남 공주시 금흥동에 마련된 견본주택 전시장 내부를 둘러보고 있다. 2026.5.8 공주 이지훈 기자

세줄 요약 5월 둘째 주 전국 15곳에서 총 4881가구가 청약한다. 경기 안양·평택과 충남 공주, 경북 상주 등에서 공급이 이어지고, 인천과 부산에서는 견본주택도 문을 연다. 수도권과 지방 모두 물량이 고르게 배치된다. 전국 15곳 4881가구 청약 일정

경기·충남·경북 등 공급 집중

인천·부산 견본주택 개관 예정

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다음주 전국 15곳에서 총 4881가구가 청약 접수를 받는다.8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 5월 둘째 주 국민주택과 오피스텔, 민간 참여 공공분양, 공공지원 민간임대를 포함해 총 4881가구(행복주택 제외)가 분양한다.수도권에서는 경기 안양시 ‘안양 에버포레 자연앤 e편한세상’(민간 참여 공공분양, 404가구), BS한양과 제일건설이 평택시 고덕동에 조성하는 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채’ 1·2단지(1126가구)와 팽성읍 ‘더 플래티넘 파인애비뉴’(321가구) 등이 공급된다.지방 물량도 다양하다. 충남 공주시에서는 진아건설이 충청권에 처음 선보이는 프리미엄 브랜드 단지인 ‘공주월송 진아레히’ 811가구가 청약 일정에 들어간다. 세종과 10분 거리로 인접한 공주 금흥2지구 A1블록(금흥동 39-4번지 일원)에 지하 2층~지상 27층, 7개 동 총 811가구 규모로 조성되는 공주월송 진아레히는 8일 공주시 금흥동 31번지에 견본주택을 개관하고 방문객들의 청약 상담을 진행하고 있다. 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위 청약, 13일 2순위 청약이 각각 진행된다.12일 코오롱글로벌도 경북 상주시 냉림동 일원에 ‘상주북천 하늘채 파크원’ 1순위 청약 접수를 받는다. 지하 1층~지상 최고 25층, 6개 동, 전용면적 66~117㎡ 총 466가구 규모 단지다.전국 5곳에서 견본주택도 문을 연다.15일 현대엔지니어링은 인천 남동구 구월동 일원에 조성하는 ‘힐스테이트 구월아트파크’의 견본주택을 개관한다. 지하 6층~지상 최고 39층, 4개 동, 전용면적 84~101㎡ 총 496가구 규모다.두산건설도 같은 날 부산 북구 구포동 일원에 짓는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’의 견본주택을 연다. 지하 3층~지상 26층, 8개 동 총 839가구 규모로 조성되는 가운데 전용면적 74·84㎡ 288가구를 일반 분양한다.