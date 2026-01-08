이번에도 ‘민주노총’ 빠진 노사정 신년 인사회

8일 노사정 모여 한 해 덕담 나눠

노동부 장관 “노동과 함께 진짜 성장”

고용노동부가 8일 연 ‘2026년 노사정 신년 인사회’에 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 올해도 참석하지 않았다.노동부는 이날 서울 용산구 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 ‘2026년 노사정 신년 인사회’를 열었다. 1985년부터 개최된 신년회는 매년 초 노사정 대표들이 한자리에 모이는 행사다.신년회에는 김영훈 노동부 장관, 서종수 한국노총 상임부위원장, 공주석 공무원노동조합총연맹 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장 등 노사정 대표와 학계 인사 등 200여명이 참석했다.김 장관은 인사말을 통해 “과거의 장시간·저임금 노동에 기대어 속도만 쫓던 성장 모델은 이제 유효기간이 끝났다”며 “새로운 성장은 친노동은 반기업이라는 낡은 패러다임을 극복하고, 노동과 함께하는 진짜 성장이어야 한다”고 말했다.이어 3월 노란봉투법(노동조합법 일부 개정안) 시행을 앞둔 것에 관해 “합리적인 하위법령과 매뉴얼을 마련해 지원하겠다”며 “법 취지대로 현장에 안착될 수 있도록 노사의 진정성 있는 대화와 소통 노력을 당부한다”고 강조했다.다만 이날 민주노총 대표자는 참석하지 않았다. 1999년 김대중 정부의 정리해고제 도입 등에 반발해 사회적 대화 기구에서 탈퇴한 민주노총은 지금껏 노사정 신년인사회에 참석한 적이 없다. 민주노총 관계자는 “위원장 일정상 올해도 참석하지 않게 됐다”고 설명했다.