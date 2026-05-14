무한리필에 ‘꾸역꾸역’ 먹고 ‘우웩’…결국 “구토세 받겠다”는 스페인 업주

세줄 요약 스페인 세비야 인근의 무제한 리필 일식당 ‘스시 토로’가 과식 후 구토하는 손님에게 추가 요금을 매기기로 했다. 최근 손님들이 배가 터질 듯 먹고 토하는 일이 잦아지자 위생과 직원 부담을 이유로 ‘구토세’를 도입했다. 무제한 일식당, 과식 뒤 구토 손님에 추가요금 도입

반복된 구토 사례로 위생·직원 부담 문제 제기

식당 측, 먹을 만큼만 주문해 달라며 당부

이미지 확대 스페인의 무제한 리필 일식 전문점 ‘스시 토로’가 매장 내에서 구토할 때까지 먹는 손님에게 ‘구토세’를 부과하기로 결정했다. 사진 속 여성은 기사와 직접적 관련 없는 구토 자료사진. 123RF, 스시 토로 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스페인의 무제한 리필 일식 전문점 ‘스시 토로’가 매장 내에서 구토할 때까지 먹는 손님에게 ‘구토세’를 부과하기로 결정했다. 사진 속 여성은 기사와 직접적 관련 없는 구토 자료사진. 123RF, 스시 토로 소셜미디어(SNS) 캡처

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스페인의 한 레스토랑이 음식을 과하게 먹고 구토하는 사람들에게 일명 ‘구토세’를 받기로 결정해 화제다.지난 6일(현지시간) 영국 미러에 따르면 스페인 세비야 인근 헬베스에 위치한 무제한 리필 일식 전문점 ‘스시 토로’는 매장 내에서 구토할 때까지 먹는 손님에게 ‘구토세’를 부과해 추가 요금을 받기로 했다.식당은 최근 몇 달 동안 손님이 ‘배가 터질 때까지’ 먹었다가 구토하는 사건이 빈번하게 발생하자 이를 막기 위해 구토세를 도입했다.식당 측은 “식사를 멈추지 않고 계속 먹다가 테이블이나 화장실에서 구토하는 손님이 너무 많았다”며 “직원들이 너무 힘들어하고, 위생 관리와 고객 서비스에 대한 우려가 나왔다”고 설명했다. 그러면서 “이를 해결할 유일한 방법은 구토 비용을 청구하는 것뿐이었다”고 강조했다.전통과 혁신의 조화를 표방하는 이 식당은 신선한 재료를 활용한 뷔페 메뉴를 제공하며 요일과 시간에 따라 16.90유로(약 2만 5000원)에서 23.90유로(약 3만 5000원) 사이의 이용료를 받는다.식당 측은 “직원들은 위생 관리를 위해 열심히 노력한다. 먹을 수 있는 만큼만 음식을 주문해 달라”며 구토세 도입으로 고객들이 불쾌감을 느낄 수 있는 점에 대해 사과했다.