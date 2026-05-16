[속보]울산 이동경, 홍명보호 깜짝 발탁…최종 26인 명단 발표

세줄 요약 프로축구 울산 HD 미드필더 이동경이 2026 북중미월드컵에 나설 축구대표팀 최종 26인에 깜짝 발탁됐다. 홍명보 감독은 선발대를 이끌고 미국 솔트레이크시티로 떠나며, 손흥민·이강인·김민재 등 해외파는 현지에서 합류한다. 이동경, 대표팀 최종 26인 깜짝 발탁

홍명보호, 북중미월드컵 사전캠프 출국

손흥민·이강인·김민재 현지 합류

이미지 확대 2026 북중미 월드컵을 앞두고 유럽에서 A매치 2연전을 치른 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 2일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.4.2 영종도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵을 앞두고 유럽에서 A매치 2연전을 치른 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 2일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.4.2 영종도 연합뉴스

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프로축구 울산 HD 미드필더 이동경이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 나설 대한민국 축구 국가대표팀에 깜짝 발탁됐다. 홍명보 대표팀 감독은 대표팀 선발대를 이끌고 18일 이번 월드컵 사전캠프가 마련된 미국 유타주 솔트레이크시티로 떠난다. 손흥민(로스앤젤레스FC)과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 해외파 대표팀 선수들은 각자 현지에서 미국 사전캠프로 합류한다.아래는 2026 FIFA 북중미월드컵 대표팀 최종 26명의 명단.[FW]오현규, 손흥민(주장), 조규성[MF]양현준, 백승호, 황인범, 김진규, 배준호, 엄지성, 황희찬, 이동경, 이재성, 이강인[DF]김민재, 조유민, 이한범, 김태현, 박진섭, 이기혁, 이태석, 설영우, 옌스 카스트로프, 김문환[GK]조현우, 김승규, 송범근