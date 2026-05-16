울산 이동경·강원 이기혁 월드컵 간다…홍명보호 26명 최종명단 발표

세줄 요약 홍명보 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 최종명단 26명을 발표했다. 손흥민은 네 번째 월드컵에 나서고, 울산 이동경과 강원 이기혁이 새 얼굴로 포함됐다. 대표팀은 미국 사전캠프를 거쳐 본선 준비에 들어간다. 홍명보호, 월드컵 최종명단 26명 발표

손흥민 4번째 월드컵, 이동경·이기혁 합류

미국 사전캠프 거쳐 본선 대비 일정 돌입

이미지 확대 홍명보 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT온마당에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국 축구대표팀 최종 명단을 발표, 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.5.16/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT온마당에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국 축구대표팀 최종 명단을 발표, 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.5.16/뉴스1

이미지 확대 북중미 월드컵 최종명단 발표 기자회견하는 홍명보 감독 [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 최종 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.05.16. kmn@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 북중미 월드컵 최종명단 발표 기자회견하는 홍명보 감독 [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 최종 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.05.16. kmn@newsis.com



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울산 HD 미드필더 이동경과 강원FC 센터백 이기혁이 홍명보 축구 국가대표팀 감독의 부름을 받았다. ‘주장’ 손흥민(로스앤젤레스FC)은 네 번째 월드컵 무대에 오른다.홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전할 태극전사 26인의 최종 명단을 발표했다.손흥민은 예상대로 최종 명단에 들어 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 4번째 월드컵에 출격한다.측면 수비와 미드필더로 뛸 수 있는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 외국 태생(독일)의 혼혈 선수로는 처음으로 한국을 대표해 월드컵 그라운드를 누빈다.홍 감독은 A매치 출전 경험이 2022년 동아시안컵 홍콩전 한 경기에 불과한 강원FC 센터백 이기혁을 파격적으로 선발했다. 홍 감독 체제에서는 2024년 11월 북중미 월드컵 아시아 예선 경기를 앞두고 한 번 소집됐을 뿐 경기에 나서지는 못했던 이기혁은 지난 3월 평가전에서 무릎을 다쳐 월드컵 출전이 무산된 김주성(히로시마)의 빈 자리를 채운다.아울러 홍 감독은 ‘예비 명단’이 아닌 ‘훈련 파트너로’ 강상윤, 조위제(이상 전북)와 19세 골키퍼 윤기욱(서울) 등 3명을 지명했다.대표팀 본진은 18일 인천국제공항을 통해 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프로 떠난다. 손흥민과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨)를 비롯한 해외파는 각자 현지에서 사전캠프로 합류한다.사전캠프에서는 31일(이하 한국시간) 오전 10시 트리니다드토바고, 6월 4일 오전 10시 엘살바도르와 평가전을 치른다. 두 경기 모두 솔트레이크시티의 브리검영대 BYU 사우스 필드에서 개최된다.대표팀은 이어 결전지인 멕시코 과달라하라 베이스캠프로 6월 5일 떠난다.조별리그 A조에 속한 홍명보호는 과달라하라 스타디움에서 12일 체코, 19일 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 3차전을 치른다.◇ 2026 북중미 월드컵 최종명단(26명)▲ GK= 조현우(울산) 김승규(도쿄) 송범근(전북)▲ DF= 김민재(뮌헨) 조유민(알샤르자) 이한범(미트윌란) 김태현(가시마 앤틀러스) 박진섭(저장) 이기혁(강원) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(즈베즈다) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 김문환(대전)▲ MF= 양현준(셀틱) 백승호(버밍엄) 황인범(페예노르트) 김진규(전북) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 황희찬(울버햄프턴) 이동경(울산) 이재성(마인츠) 이강인(PSG)▲ FW= 오현규(베식타시) 손흥민(LAFC) 조규성(미트윌란)▲ 훈련 파트너= 강상윤 조위제(이상 전북) 윤기욱(서울)