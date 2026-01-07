부산적십자, 지역 첫 다문화 이주여성 봉사회 ‘올투게더’ 출범

부산적십자, 지역 첫 다문화 이주여성 봉사회 ‘올투게더’ 출범

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-01-07 15:48
수정 2026-01-07 15:48
이미지 확대
7일 대한적십자사 부산지사에서 열린 제 1기 다문화 다함께 가자 아카데미 졸업식 및 다문화 이주여성 봉사회 올 투게더 결성식 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대한적십자사 부산지사 제공
7일 대한적십자사 부산지사에서 열린 제 1기 다문화 다함께 가자 아카데미 졸업식 및 다문화 이주여성 봉사회 올 투게더 결성식 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대한적십자사 부산지사 제공


부산에서 처음으로 다문화 이주여성으로 구성된 봉사단체가 출범했다.

대한적십자사 부산지사는 7일 제1기 ‘다문화 다함께 가자’ 아카데미 졸업식 및 다문화 이주여성 봉사회 ‘올 투게더’ 결성식을 개최했다.

올 투게더 봉사회는 적십자사 부산지사가 지난해 6월 처음 시작한 ‘다문화 다함께 가자’ 아카데미에서 시작됐다. 이 아카데미는 부산에 거주하는 결혼 이주여성의 안정적인 정착, 지역민과의 교류 활성화를 위해 마련된 6개월 과정의 체험·교육 프로그램이다.

이날 아카데미 졸업식에서 대표로 나선 중국 출신의 장춘링(47) 씨는 “저마다 다른 나라에서 온 외국인 친구들이지만 함께 시간을 보내면서 공동체로서 함께하는 것이 얼마나 소중한지 깨달았다”고 말했다. 결혼 15년 차로 세 자녀의 엄마인 장 씨는 “교육 기간 함께한 부산적십자사 봉사원들에게 특히 고마움을 전하고 싶다”고 덧붙였다.

베트남 중국 필리핀 일본 몽골 등 5개국 출신의 졸업생 17명은 이날 부산적십자사 소속으로 다문화 이주여성 봉사회인 ‘올 투게더 봉사회’ 결성식에 참여했다.

봉사회 대표는 베트남 출신의 진예린(43)씨가 맡았다. 결혼 23년 차 두 자녀의 엄마인 진 씨는 “그동안 제가 받은 도움과 사랑을 다시 돌려드리기 위해 기꺼이 봉사회에 참가했다”며 “적십자의 가치와 정신을 실현하며 한 걸음씩 나아가겠다”고 말했다.

구정회 대한적십자사 부산지사 회장은 “국경과 인종의 벽을 넘어 고통받는 이웃을 살피는 이 숭고한 여정의 출범은 우리 사회에 큰 위로와 희망이 되고, 지역사회에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.
부산 정철욱 기자
