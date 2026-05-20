22점차 열세 뒤집은 뉴욕, 연장 끝에 클리블랜드 잡고 동부콘퍼런스 결승서 먼저 1승

세줄 요약 뉴욕 닉스가 홈에서 22점 열세를 뒤집고 클리블랜드를 연장 끝에 115-104로 꺾었다. 제일런 브런슨은 4쿼터에만 15점을 넣는 등 38점 6어시스트 5리바운드 3스틸로 승리를 이끌었다. 뉴욕은 동부 결승 1차전을 잡으며 파이널 진출에 한발 다가섰다. 22점 열세 뒤집은 뉴욕, 연장 끝 대역전승

브런슨 38점 맹활약, 4쿼터 추격전 주도

동부 결승 1차전 승리, 파이널 진출 청신호

이미지 확대 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(오른쪽)이 클리블랜드 케벌리어스의 도노반 미첼을 수비하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(오른쪽)이 클리블랜드 케벌리어스의 도노반 미첼을 수비하고 있다. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 22점차의 열세를 뒤집고 연장 끝에 클리블랜드 캐벌리어스에 대역전승을 거두며 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제)에서 먼저 승리를 거뒀다.뉴욕은 20일(한국시간) 미국 뉴욕주 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 동부 결승 1차전에서 ‘에이스’ 제일런 브런슨이 4쿼터에만 15점을 몰아넣는 등 38점 6어시스트 5리바운드 3스틸의 맹활약을 앞세워 클리블랜드에 연장 끝에 115-104로 승리했다.올 시즌 정규리그에서도 2승1패로 우위를 가졌던 뉴욕은 홈에서 짜릿한 역전승을 거두며 파이널 진출을 위한 유리한 고지를 점령했다. 콘퍼런스 4강에서 필라델피아 세브티식서스에 4연승을 거두고 결승에 오른 뉴욕은 1999년 이후 27년 만에 NBA 챔피언 결정전 진출을 노린다. 2차전은 22일 같은 장소에서 열린다.뉴욕은 4쿼터 종료 7분52초전까지 클리블랜드에 71-93으로 22점차까지 뒤져 패색이 짙었다. 그렇지만 뉴욕은 지난 시즌 플레이오프에서도 20점 이상 뒤처진 경기에서 세 번이나 역전승을 한 뒷심을 가진 팀이었다.에이스 브런슨은 수비가 약한 클리블랜드 제임스 하든과의 1대1 대결을 조성해 레이업과 중거리포를 터뜨리며 조금씩 점수차를 좁혔다.뉴욕은 결국 경기종료 19.3초를 남기고 브런슨이 레이업으로 101-101 동점을 만들어 연장전으로 끌고 갔다.22점차 리드를 지키지 못한 클리블랜드는 연장전에서 무기력한 모습을 보였다. 연이은 턴오버로 상승세를 지키지 못하는 사이 뉴욕은 브런슨, 랜드리 샤멧(9점), OG 아누노비(13점)의 연속 득점으로 9점을 먼저 따내며 승리에 쐐기를 박았다.브런슨은 연장전을 포함해 47분 경기 중 46분을 뛰었다. 브런슨을 비롯해 미칼 브리지스(18점 5리바운드), 칼 앤서니 타운스(13점 13리바운드) 등 선발 출전한 뉴욕 선수 5명이 두 자릿수 득점을 했다. 클리블랜드의 해결사 도노반 미첼은 29점을 넣으며 분전했지만 팀의 역전패를 지켜봐야했다.