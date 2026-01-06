세종 여민전 15일 발행…9% 캐시백·최대 2만 7000원 할인 효과

방금 들어온 뉴스

세종 여민전 15일 발행…9% 캐시백·최대 2만 7000원 할인 효과

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-06 09:57
수정 2026-01-06 09:57
올해 1500억원, 매월 125억원 선착순 공급 방식

세종 여민전. 세종 뉴시스
세종 여민전. 세종 뉴시스


세종시 지역사랑상품권인 ‘여민전’이 오는 15일부터 운영된다.

6일 시에 따르면 올해 발행은 총 1500억원 규모로 매월 125억원을 선착순 공급한다. 개인 충전 한도는 월 30만원이며 9% 할인 혜택을 통해 최대 2만 7000원까지 돌려받을 수 있다.

올해 전용 앱이 개편돼 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 ‘여민전’을 검색·설치 후 사용할 수 있다. 기존 카드는 그대로 사용은 가능하고, 별도 등록 절차 없이 자동 이관되는 하나카드와 달리 신한·농협 카드는 카드번호 등을 등록해야 한다.

여민전 앱은 가맹점 조회와 지역 소식, 생활 정보까지 제공하는 종합 플랫폼으로 기능을 확대했다. ‘소통 참여’ 메뉴를 통해 주요 정책과 행사 등을 확인할 수 있다. 가맹점주를 위한 ‘사장님 서비스’도 도입해 모바일로 가맹 신청과 진행 상황을 확인할 수 있다. 결제 매출과 정산 내용을 한눈에 조회해 체계적인 관리가 가능하다. 특히 가맹점 승인 기간을 기존 7~10일에서 3일로 단축해 소상공인 불편을 줄일 수 있게 됐다.

류제일 세종시 경제산업국장은 “여민전이 지역 상권 활성화와 소상공인 매출 증대에 실질적인 도움이 될 수 있도록 안정적인 운영을 지원하겠다”고 말했다.
세종 박승기 기자
