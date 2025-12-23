이미지 확대
총파업에 열차·지하철 멈춰서나
민주노총 공공운수노조 전국철도노동조합이 예고한 총파업을 하루 앞둔 22일 경기도 의왕시 오봉역에서 화물열차가 이동하고 있다. 노조는 성과급 지급 기준을 기본급의 100%로 상향할 것을 요구하며 총파업을 예고했다. 한국철도공사는 출퇴근 시간대 수도권 전철과 KTX 열차에 운전 경력이 있는 내외부 인력을 투입하는 등 총파업에 대응한 비상수송체제를 마련했다.
2025-12-23 10면
