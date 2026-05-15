한국 천주교 신규 사제 10년 새 절반으로… 활동중인 사제는 5758명

이미지 확대 서울 중구 명동대성당에서 지난 2월 열린 2026년 천주교 서울대교구 부제 서품식 장면. 서울신문 포토라이브러리. 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 명동대성당에서 지난 2월 열린 2026년 천주교 서울대교구 부제 서품식 장면. 서울신문 포토라이브러리.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 천주교회의 신규 사제 수가 3년 연속 두 자릿수에 그쳤다. 현재 활동 중인 사제는 5758명으로 집계됐다. 한국천주교주교회의는 이런 내용을 담은 ‘2026년 천주교 사제 인명록’을 15일 발표했다.지난해 새로 사제품을 받은 사제는 2024년(90명)보다 13명 줄어든 77명에 머물렀다. 10년 전인 2015년의 154명과 비교하면 절반 수준이다. 신규 사제 수는 2023년 88명으로 100명 아래로 내려선 이후 3년 연속 100명을 밑돌고 있다.1845년 8월 17일 김대건 신부가 한국인 최초로 사제품을 받은 이후 올해 3월 1일까지 누적 사제 수는 7178명이다. 이 가운데 773명이 선종했으며, 현재 활동 중인 한국인 사제는 5758명이다. 16개 교구 소속 사제가 4842명(84.1%), 선교·수도회 소속 사제가 892명(15.5%), 교황청과 해외 교구 활동 사제가 23명(0.4%)이다. 활동 중인 사제 중 수품 연도가 가장 빠른 사제는 광주대교구의 윤공희(102) 대주교다. 그는 1924년생으로 1950년 사제가 됐다.국내에서 사목 활동을 하는 외국인 사제는 114명으로 지난해보다 1명 줄었다. 국적별로는 베트남 출신이 16명으로 가장 많았고, 미국 12명, 필리핀 11명, 멕시코 9명, 스페인·인도가 각 8명 순이다.