‘잘 막았다’ 부천 김형근, K리그1 14라운드 MVP

세줄 요약 부천FC 골키퍼 김형근이 전북 현대와의 K리그1 14라운드 경기에서 유효슈팅 10개를 모두 막아내며 라운드 MVP에 뽑혔다. 부천은 전반 2분 바사니 퇴장으로 수적 열세에 놓였으나, 김형근의 선방으로 0-0 무승부를 지켰다. 김형근, 전북전 10세이브 무실점 MVP 선정

부천, 전반 2분 퇴장 속 0-0 무승부 버팀

울산-제주전 베스트 매치, 강원FC 베스트 팀

이미지 확대 부천FC 골키퍼 김형근이 13일 부천종합운동장에서 열린 전북 현대와 하나은행 K리그1 2026 14라운드 경기가 끝난 뒤 인터뷰를 하고 있다. 프로축구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 부천FC 골키퍼 김형근이 13일 부천종합운동장에서 열린 전북 현대와 하나은행 K리그1 2026 14라운드 경기가 끝난 뒤 인터뷰를 하고 있다. 프로축구연맹 제공

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프로축구 부천FC 골키퍼 김형근이 하나은행 K리그1 2026 14라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 유효 슈팅 10개를 막아내는 눈부신 선방으로 팀의 무실점을 이끈 공로다.한국프로축구연맹은 지난 13일 부천종합운동장에서 열린 전북 현대와의 경기에서 철벽 수비를 선보인 김형근을 라운드 MVP로 뽑았다고 15일 밝혔다.부천은 이날 경기에서 전반 2분 만에 바사니가 퇴장당하며 수적 열세에 놓였다. 전북은 이날 모두 26개의 슈팅을 시도했고, 그중 10개를 유효슈팅으로 연결했다. 유효슈팅이 10개나 됐지만 부천의 골망을 흔들지 못했다. 김형근이 모든 슈팅을 실점 없이 막아내며 이날 경기는 0-0 무승부로 끝났다.이번 라운드 베스트 매치는 13일 울산문수축구경기장에서 열린 울산 HD와 제주SK FC의 경기가 선정됐다. 울산은 이동경과 트로야크의 연속 골로 앞서가다 후반 막판 네게바에게 만회 골을 허용했다. 그러나 리드를 끝까지 지켜 2-1로 승리했다. 울산은 이날 승리로 시즌 두 번째 3연승을 달성했다.베스트 팀은 강원FC에 돌아갔다. 활약을 펼친 김대원, 모재현, 이기혁은 나란히 라운드 베스트11에 이름을 올렸다.