‘바롬 정신’ 주창한 여성 교육자, 고황경 학술대회

세줄 요약 대한민국 최초 여성 사회학 박사이자 서울여대 초대 학장인 고황경 박사의 평전 출간을 기념해 학술대회와 북콘서트가 열렸다. 바롬장학회는 소천 25주기를 맞아 고 박사의 교육·복지·여성운동 발자취를 조명했고, 참석자들은 바롬 정신의 현재적 의미를 나눴다. 고황경 평전 출간 기념 학술대회와 북콘서트 개최

바롬장학회, 소천 25주기 맞아 업적과 사상 조명

여성교육·복지·사회개혁 이끈 바롬 정신 재확인

이미지 확대 ‘바롬 교육철학의 역사와 오늘’ 학술대회 모습. 바롬장학회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 ‘바롬 교육철학의 역사와 오늘’ 학술대회 모습. 바롬장학회 제공.

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대한민국 최초 여성 사회학 박사이자 서울여자대학교 초대 학장인 고황경(1909~2000) 박사의 평전 출간을 기념하는 학술대회와 북 콘서트가 스승의 날인 15일 서울 종로구 대한민국역사박물관에서 열렸다. 재단법인 바롬장학회가 고 박사 소천 25주기를 맞아 마련한 행사다.고 박사는 황해도 소래 출신으로 3대 기독교 가문에서 태어났다. 조부 고학윤은 한국 최초의 개신교회인 소래교회 창립을 도왔고, 어머니 김세라의 사촌 여동생은 항일여성독립운동가 김마리아였다.미국 미시간대학에서 한국 여성 최초로 사회학 박사 학위를 취득하고 귀국한 고 박사는 곧바로 이화여전(이화여대 전신) 교수로 부임했다. 1937년 경성자매원을 설립해 빈곤 여성·아동을 위한 보건·복지·교육 사업을 펼쳤다.1958년에는 대한어머니회를 창립해 모자보건사업, 한국 최초 소비자보호운동(1963), 국어순화운동(1973), 대한민국 어머니 헌장 제정(1965) 등을 이끌었다. 1961년 서울여자대학교 초대 학장으로 취임해 24시간 생활관 공동체 교육을 창안했다.행사는 1부 학술대회와 2부 북 콘서트로 진행됐다. 학술대회에서는 임성빈 전 장로회신학대학교 총장이 ‘바롬교육철학의 기독교적 가치’를 주제로 기조발표를 했고, ‘평생교육과 바롬’, ‘여성고등교육과 바롬’을 주제로 한 발표와 토론이 이어졌다. 2부 북 콘서트에서는 이혜성 한국상담대학원대학교 명예총장 등이 참여해 바롬교육철학의 오늘과 내일을 짚었다.‘바롬’은 고 박사가 서울여대에 정초한 교육 정신이다. “자기 자신이 맑은 샘이 되어 생명을 살리는 자가 되라”, “빛과 소금이 되어 사회의 부패를 막자”, “묵은 밭이 옥토 되는 것은 내 손이 맡은 일이다”, “겨레를 섬기는 참 일꾼이 되라”는 네 가지 가르침이 뼈대를 이룬다.