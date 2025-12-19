“성과급 정상화” 23일 오전 9시 전국 철도 멈춘다

방금 들어온 뉴스

“성과급 정상화” 23일 오전 9시 전국 철도 멈춘다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-12-19 12:49
수정 2025-12-19 13:53
이미지 확대
파업 유보로 정상 운행 중인 열차
파업 유보로 정상 운행 중인 열차 전국철도노동조합(철도노조)가 파업을 유보하기로 한 11일 오전 대전역에서 승객들이 무궁화호 열차에 탑승하고 있다. 2025.12.11 연합뉴스


전국철도노동조합이 오는 23일 오전 9시부터 총파업에 돌입한다고 19일 밝혔다.

철도노조는 이날 서울 중구 서울역 동쪽 광장에서 기자회견을 열고 “정부가 성과급을 정상화하기로 한 약속을 이행하지 않고 있다”며 이같이 예고했다.

노조는 지난 10일 노사 협상 과정에서 핵심 쟁점이었던 성과급 정상화 등에 대해 잠정 합의를 도출해 11일 예정됐던 총파업을 유보했다.

그러나 정부가 약속을 이행하지 않고 있다며, 정부의 입장 변화가 없을 경우 총파업에 돌입한다고 설명했다.

노조는 기본급의 80％만 성과급 지급 기준으로 삼고 있는 현 상황을 정상화해야 한다는 입장이다. 노조는 “임금을 더 달라는 것도 아니고 다른 공공기관과 똑같은 기준을 적용해 달라는 것 뿐”이라며 “국토부가 방안을 기재부에 제출했는데 기재부가 합의 파기를 시도하고 있다”고 주장했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
