돈봉투 수수 혐의 김영환 충북지사 경찰 두번째 소환조사

체육계 인사들로부터 돈 봉투를 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 조사를 받기 위해 21일 경찰에 출석했다. 지난 10월에 이어 두 번째 출석이다.김 지사는 이날 오전 9시 13분쯤 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 청탁금지법 위반, 수뢰후부정처사 혐의 피의자 신분으로 출석했다.김 지사는 경찰 조사에 앞서 기자들에게 “혐의가 없는데 부인하고 할 게 있느냐. 사실대로 이야기하겠다. 조사를 마친 뒤 도민들에게 한 말씀 드리겠다”고 답한 뒤 조사실로 들어갔다.경찰은 김 지사가 1차 조사에서 부인한 내용에 대해 보강 수사를 거친 뒤 다시 소환한 것으로 전해졌다.김 지사가 모든 혐의사실을 부인하고 있어 2차 조사 역시 늦은 시간까지 이어질 것으로 예상된다. 1차 조사는 10시간가량 진행됐다.김 지사는 체육계 인사들로부터 두차례에 걸쳐 총 1100만원을 받은 혐의를 받고 있다. 지난 4월 미국 출장에 앞서 600만원, 지난 6월 일본 출장 직전에 500만원을 각각 받은 혐의다.경찰은 체육계 인사들이 해외 출장 여비 명목으로 돈을 걷어 김 지사에게 전달한 것으로 보고 있다.김 지사는 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어비용 2000만원을 대납받은 혐의도 받고 있다.경찰은 이를 대가로 김 지사가 대납한 체육계 인사의 충북도 스마트팜사업 참여에 영향력을 행사한 것은 아닌지 살펴보고 있다.김 지사는 모든 혐의를 부인하며 자신에 대한 수사에 대해 “정치탄압이자 표적수사”라고 주장하고 있다.