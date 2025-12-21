경북 안동시, 농산물 첫 통합브랜드 ‘미소품은’ 출시

방금 들어온 뉴스

경북 안동시, 농산물 첫 통합브랜드 ‘미소품은’ 출시

김상화 기자
입력 2025-12-21 08:51
수정 2025-12-21 08:51
이미지 확대
안동 통합브랜드 ‘미소품은’ 이미지. 안동시 제공
안동 통합브랜드 ‘미소품은’ 이미지. 안동시 제공


경북 안동시는 지역 첫 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’을 공식 출시한다고 21일 밝혔다.

시는 안동을 상징하는 하회탈의 따뜻한 미소에서 착안해 품질과 신뢰성을 핵심 가치로 설정하고 안동 농산물에 대한 긍정적인 이미지를 전달할 수 있도록 통합브랜드를 기획했다.

시는 우선 내년 생산되는 안동 농산물부터 통합브랜드를 적용한 통일된 디자인의 포장재를 순차적으로 도입할 예정이다.

사과·참마·고구마·애호박·포도 등 18개 품목에 활용할 수 있는 포장재 개발은 이미 완료했다.

또 온라인 및 오프라인 대규모 광고 캠페인과 대형마트 특별 판매전 등을 통해 새 브랜드를 알리고, 안동시 고향사랑기부제와 연계해 기획 답례품도 선보일 예정이다.



시 관계자는 “그동안 청정 환경과 스마트 농업을 기반으로 지역 농산물의 품질 경쟁력을 높여 왔다”며 “통합브랜드 출시를 계기로 안동 농산물의 새로운 패러다임을 제시하고자 한다”고 말했다.
안동 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로