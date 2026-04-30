잠잠하더니 이번엔 가파도서… 스무번째 ‘차봉지 마약류’ 제주해경 다시 ‘긴장’

1㎏짜리 마약 의심 물체 최근 두달새 세차례 발견

국제 마약 밀반입 경로 악용 우려…즉시 신고 요망

이미지 확대 제주해경이 30일 오전 6시30분쯤 제주시 가파도 선착장 인근 갯바위에서 마약으로 의심되는 물체 1점을 수거했다. 제주지방해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주해경이 30일 오전 6시30분쯤 제주시 가파도 선착장 인근 갯바위에서 마약으로 의심되는 물체 1점을 수거했다. 제주지방해양경찰청 제공

이미지 확대 차봉지 마약류가 발견된 제주시 가파도 선착장 인근 위치도. 제주지방해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 차봉지 마약류가 발견된 제주시 가파도 선착장 인근 위치도. 제주지방해양경찰청 제공

이미지 확대 지난 3월 10일 서귀포시 성산읍 온평리 해안가에서 발견된 차봉지 마약류. 제주지방해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 3월 10일 서귀포시 성산읍 온평리 해안가에서 발견된 차봉지 마약류. 제주지방해양경찰청 제공

이미지 확대 3월 20일 서귀포시 대정읍 영락리 해녀탈의장 인근 갯바위에서 발견된 차봉지 마약 의심 물체. 제주지방해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 3월 20일 서귀포시 대정읍 영락리 해녀탈의장 인근 갯바위에서 발견된 차봉지 마약 의심 물체. 제주지방해양경찰청 제공

세줄 요약 제주 가파도 선착장 인근 갯바위에서 1㎏짜리 은색 차 포장지 형태의 마약 의심 물체가 발견됐다. 간이 검사에서는 케타민 양성이 나왔고, 해경은 국과수 감정과 주변 해역 수색을 진행하고 있다. 가파도 해안서 1㎏ 차 포장지형 물체 발견

간이검사 케타민 양성, 국과수 정밀 의뢰

제주 해안 마약 의심 꾸러미 누적 21건

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제주 해안가에서 1㎏짜리 마약 의심 물체가 최근 잇따라 다시 발견되면서 해경이 긴장하고 있다.최근 두 달 새 같은 형태의 꾸러미가 세 차례나 발견되면서 제주 연안이 국제 마약 밀반입 경로로 악용되는 것 아니냐는 우려도 커지고 있기 때문이다.제주지방해양경찰청은 30일 오전 6시 30분쯤 제주시 가파도 선착장 인근 갯바위에서 마약으로 의심되는 물체 1점을 수거했다고 밝혔다.해당 물체는 해안 정화 활동에 나선 바다환경지킴이가 쓰레기 더미 속에서 발견해 신고했다.수거된 물체는 1㎏ 규모의 은색 차(茶) 포장지 형태로, 지난해부터 제주 해안에서 잇따라 발견된 꾸러미와 동일한 외형이다.포장지가 불규칙하게 찢겨 내부로 바닷물이 스며든 상태였던 것으로 전해졌다.해경이 실시한 간이시약 검사에서는 케타민 양성 반응이 나왔다.앞서 지난달 20일에는 서귀포시 대정읍 영락리 해녀탈의장 인근 갯바위에서도 같은 형태의 물체 1점이 발견됐다.당시에도 한자 표기가 있는 각종 해양쓰레기 사이에 섞여 있었으며, 외부가 탈색되고 일부가 훼손된 상태였다.간이 검사 결과 역시 케타민 양성 반응이 확인됐다.같은 달 10일에는 서귀포시 성산읍 온평리 해안가에서도 1㎏의 은색 포장 물체가 발견됐다.해경은 당시 우도 해안에서 마약 의심 물체가 발견된 지난해 12월 이후 약 3개월 만에 나온 사례라고 설명했다.이번 가파도 발견까지 포함하면 제주 지역 해안가에서 발견된 마약 의심 꾸러미는 총 21건에 이르는 것으로 파악됐다.대부분 중국어권 제품 포장 형태와 유사해 해류를 타고 유입됐거나 해상 밀반입 과정에서 유실됐을 가능성이 제기된다.해경은 국립과학수사연구원에 정밀 성분 감정을 의뢰하는 한편, 발견 지점 주변 해안선과 인근 해역을 중심으로 추가 수색을 벌이고 있다.해경 관계자는 “해안가에서 비슷한 형태의 포장 물체를 발견하면 직접 만지지 말고 즉시 신고해 달라”고 당부했다.