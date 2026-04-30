한국예총, 이범헌 문화예술위원회 위원장 선출 축하…“변화와 협치 기대”

세줄 요약 한국예총이 이범헌 전 회장의 한국문화예술위원회 제9대 위원장 선출을 축하했다. 조강훈 회장은 100만 예술가족의 기쁨이라며, 이 위원장이 현장 사정을 잘 아는 만큼 예술계 변화와 협치를 이끌 것으로 기대했다. 이범헌 전 회장, 문화예술위원장 선출 축하

한국예총, 현장 식견과 이해도 높게 평가

조강훈 회장, 변화와 협치 기대 표명

이미지 확대 이범헌 한국예술문화위원회 위원장 닫기 이미지 확대 보기 이범헌 한국예술문화위원회 위원장

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한국예술문화단체총연합회(한국예총·회장 조강훈)는 이범헌 전임 회장이 한국문화예술위원회 제9대 위원장으로 선출된 것을 축하한다고 밝혔다.이 위원장은 2020~2024년 제28대 한국예총 회장을 역임했다.한국예총은 이 위원장이 예술 현장에 대한 탁월한 식견을 지녔으며 예술인들의 어려움을 누구보다도 잘 알고 있다고 평가했다.조강훈 한국예총 회장은 “이 위원장 선출은 한국예총 100만 가족의 기쁨이며 함께 축하할 일”이라며 “앞으로 우리 예술 현장의 변화와 협치를 기대한다”고 밝혔다.