한국예총, 이범헌 문화예술위원회 위원장 선출 축하…“변화와 협치 기대”

세줄 요약
- 이범헌 전 회장, 문화예술위원장 선출 축하
- 한국예총, 현장 식견과 이해도 높게 평가
- 조강훈 회장, 변화와 협치 기대 표명
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이범헌 한국예술문화위원회 위원장
한국예술문화단체총연합회(한국예총·회장 조강훈)는 이범헌 전임 회장이 한국문화예술위원회 제9대 위원장으로 선출된 것을 축하한다고 밝혔다.
이 위원장은 2020~2024년 제28대 한국예총 회장을 역임했다.
한국예총은 이 위원장이 예술 현장에 대한 탁월한 식견을 지녔으며 예술인들의 어려움을 누구보다도 잘 알고 있다고 평가했다.
조강훈 한국예총 회장은 “이 위원장 선출은 한국예총 100만 가족의 기쁨이며 함께 축하할 일”이라며 “앞으로 우리 예술 현장의 변화와 협치를 기대한다”고 밝혔다.
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