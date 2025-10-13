울산 서생 솔개공원, 국제희귀보호조류 ‘기착지’

울산 서생 솔개공원, 국제희귀보호조류 '기착지'

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-10-13 13:18
수정 2025-10-13 13:18
지난 8월부터 2개월간 넓적부리도요 등 8종 20마리 확인

울산 울주군 서생면 솔개공원에서 먹이 활동을 하는 넓적부리도요. 이성남 자연환경해설사 제공
울산 울주군 서생면 솔개공원에서 먹이 활동을 하는 넓적부리도요. 이성남 자연환경해설사 제공


울산 울주군 서생 솔개공원이 국제희귀보호조류의 기착지로 확인됐다.

울산시는 지난 8~9월 울주군 서생면 솔개공원 해안 갯바위 일원에서 멸종위기야생생물 Ⅰ급 ‘넓적부리도요’ 등 8종 20마리의 국제 보호조와 희귀조류를 관찰했다고 13일 밝혔다.

넓적부리도요는 2016년 9월 울산 북구 강동해변에서 관찰된 이후 첫 발견이다.

이곳에서는 멸종위기야생생물 Ⅰ급이자 국제보호(취약)종인 ‘노랑부리백로’, 멸종위기야생생물 Ⅱ급인 ‘붉은어깨도요’와 ‘알락꼬리마도요’도 여러 마리 관찰됐다.

또 국제보호종인 ‘검은머리갈매기’와 ‘붉은가슴도요’도 발견됐고, 동해안에서는 거의 관찰되지 않았던 ‘작은 도요’와 국가유산(천연기념물)이자 멸종위기야생생물 Ⅱ급으로 지정된 ‘매’ 등도 카메라에 담겼다.



전문가들은 “울주군 서생 해안과 솔개공원 등은 넓적부리도요 등 국내외 보호종들이 이동하면서 쉬어가는 기착지로 확인됐”며 “이곳을 찾는 국제희귀보호조류의 개체가 늘어나는 만큼 환경 유지 등에 힘써야 한다”고 말했다.
울산 박정훈 기자
위로