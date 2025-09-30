어르신 93% 카톡 즐기고 하루 4시간 ‘미디어 홀릭’

한국 65세 이상 인구 첫 20% 돌파… 2025년 ‘초고령사회’ 新노인 라이프스타일

고령 인구(65세 이상)의 93%는 카카오톡 등 메신저를 쓰고, 하루 4시간 이상 TV와 유튜브 등을 보는 것으로 조사됐다. 또 절반 이상은 외모를 관리하고 있었다. 과거 ‘신(新)노인’의 전유물처럼 여겨지던 라이프스타일이 초고령사회(65세 이상이 전체 인구의 20% 초과)에서 일반화하는 모습이다.통계청이 29일 발표한 ‘2025년 고령자 통계’에 따르면 올해 65세 이상 인구는 1051만 4000명으로 전체 인구의 20.3%를 차지했다. 유엔은 65세 이상 인구가 전체 인구에서 차지하는 비율이 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 구분한다. 2050년에는 고령 인구 비율이 40%를 웃돌 것으로 전망됐다.고령자의 여가는 ‘디지털 중심’으로 재편되고 있다. 고령자의 스마트폰·태블릿·PC 등 정보통신기술(ICT) 기기 사용 시간은 지난해 하루 1시간 39분이었다. 불과 5년 새 1시간 5분이나 늘었다. ICT 기기를 여가에 활용하는 시간은 2019년 10분에서 지난해 46분으로 급증했다. 같은 기간 인터넷 이용률은 55.2%에서 76.9%로 높아졌다. 특히 고령자의 92.6%가 카카오톡과 같은 인스턴트 메신저를 활용하고 이 가운데 66%는 메신저 친구와 영상과 사진도 공유했다.‘영상 콘텐츠’는 고령자 여가의 핵심으로 떠올랐다. 고령자의 97.2%는 TV나 ICT 기기를 활용한 동영상 시청 등 미디어를 활용해 여가를 보냈다. 하루 평균 미디어 이용 시간은 4시간 6분으로 처음 4시간을 넘겼다. 이 가운데 TV 시청이 3시간 30분, 동영상 시청은 19분이었다. 동영상 시청 시간은 5년 새 16분 증가했는데 유튜브 등 영상 플랫폼이 ﻿깊숙이 파고든 것으로 풀이된다.건강 챙기기와 멋 내기도 놓치지 않았다. 운동 등으로 건강관리를 하는 비율은 34.5%로 9.0% 포인트 늘었다. 외모 관리를 하는 고령자는 58.0%로 11.3% 포인트 증가했다.이삼식 한양대 고령사회연구원장은 “여가가 영상 콘텐츠를 중심으로 늘어난 것은 고령자의 육체 건강 측면에선 바람직하지 않을 수 있다”며 “특히 유튜브에선 자극적이고 편향된 콘텐츠를 소비할 가능성이 커진 만큼 노년층에 대한 미디어 리터러시 교육을 강화해야 한다”고 말했다.