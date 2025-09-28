광주동물보호센터 ‘입양동물 가족의날’ 개최

새 가족 만난 유기견들의 ‘특별한 재회’

입양 10가족 참여…생명존중 문화확산

28일 광주동물보호센터에서 '입양동물 가족의 날' 행사가 열렸다. 광주광역시 제공

‘은비’, ‘까비’, ‘왕자’, ‘덕혜’, ‘애순’ 등 광주동물보호센터에서 입양돼 새 가족들과 행복한 나날을 보내고 있는 반려견들이 모처럼 한자리에 모였다.광주시는 28일 광주동물보호센터에서 입양 활성화와 건강한 반려동물 문화 조성을 위해 ‘입양동물 가족의 날’을 개최했다.‘입양동물 가족의 날’은 구조된 유기·유실 동물에게 새로운 삶을 선물해 준 입양가족을 응원하고, 반려동물에 대한 유대와 책임감을 더욱 높이기 위해 광주시가 마련한 자리다.이날 행사는 ‘캐슈’네 가족 등 올해 광주동물보호센터에서 입양한 10가족을 초청해 진행됐다. 입양가족 미담사례 공유, 반려동물 미용관리 강의 및 실습, 반려동물의 행동교정 및 사회화 교육 상담, 동물보호 퀴즈(OX) 등 다양한 프로그램이 운영됐다.입양가족 미담사례 공유에서는 새 가정에서 안정을 찾으며 변화해가는 반려견들의 감동적인 이야기가 쏟아졌다.반려견 ‘션’ 보호자는 “처음엔 사람을 무서워했던 션이 이제는 가족들을 보며 꼬리를 흔들고 반겨준다. 세상에 션만큼 무해하고 사랑스러운 존재가 또 있을까 싶다. 션 덕분에 가족 모두가 행복하다”고 소식을 전했다.행사를 마친 뒤 한 입양가족은 “유기동물 입양이라는 공통점을 지닌 여러 가족이 함께 만날 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “반려동물과 보호자가 함께 프로그램에 참여하면서 평소보다 더 깊은 교감을 할 수 있어 좋은 경험이었다”고 소감을 밝혔다.배귀숙 농업동물정책과장은 “입양동물 가족의 날은 새로운 가족을 만난 유기동물들의 행복한 모습을 통해 생명존중 문화를 확산하고 유기동물에 대한 사회적 인식을 개선하는 것이 목표”라며 “입양 가족들이 반려동물과 더욱 깊은 유대관계를 형성하고 올바른 반려문화를 정착시켜 나가는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.한편 광주시동물보호센터는 유기·유실 동물의 체계적인 관리와 동물복지 향상 등을 위해 올해 1월부터 광주시 직영으로 운영되고 있다. 구조된 동물의 입소부터 보호, 입양, 미용, 의료까지 유기·유실 동물의 입양 환경 조성에 중추적인 역할을 하고 있다.