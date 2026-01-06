바리톤 김태한 “모차르트 ‘리골레토’ 도전하고파”

올해 금호아트홀 상주음악가 선정 기자간담회

바리톤 김태한. 금호문화재단 제공

바리톤 김태한(26)이 올해 금호아트홀의 상주음악가가 됐다.국내 젊고 유망한 클래식 음악가라면 꼭 거쳤던 관문인 금호아트홀 상주음악가 중 성악가는 2013년 금호문화재단이 이 제도를 시작한 이후 처음이다. 김태한은 2023년 세계 3대 콩쿠르로 꼽히는 ‘퀸 엘리자베스 콩쿠르’에서 최연소이자 아시아인 남성 최초로 우승을 차지하며 세계의 이목을 집중시켰다. 2024년에는 오페라 ‘라 보엠’을 통해 한국 무대에도 데뷔했다.김태한은 6일 서울 금호아트홀에서 열린 기자간담회에서 “하나로 꼽긴 어렵지만 전반적으로 무대에 임할 때 늘 부족함이 많다고 느낀다”며 “(상주음악가 제도를 통해) 저의 발전을 도모하고 싶고, 2026년을 후회 없이 보내고 싶다”고 말했다.학창 시절 공부를 곧잘 했다. 그러면서도 노래하는 걸 좋아해 로커가 되기를 꿈꾸기도 했다. 하지만 어머니는 성악을 권유했다. 어머니는 김태한에게 “노래를 하고 싶으면 학문으로서의 노래인 성악을 공부해 봐라”고 했다. 그게 삶의 전환점이었다. 중학교 3학년, 다소 늦게 예술고 진학을 준비했으나 이후 술술 잘 풀렸다. 선화예고와 서울대 음대를 졸업했다.“태어나서 처음으로 오페라를 접한 게 ‘라 보엠’이었는데, 굉장히 좋았던 기억이 아직도 남아 있습니다. 그렇게 성악과 사랑에 빠졌습니다.”김태한은 올해 ‘페르소나’라는 제목으로 네 차례 자신이 직접 기획한 공연을 금호아트홀 무대에 올린다. 오는 8일 모차르트, 푸치니 등의 다양한 오페라 아리아를 시작으로 프랑스 가곡, 슈레브르트의 ‘겨울 나그네’ 등 다채로운 모습을 보여줄 예정이다. 성악가로서 꿈도 밝혔다.“모차르트 오페라의 바리톤 역할을 모두 해보고 싶습니다. 궁극적으로는 ‘바리톤의 꽃’이라고 불리는 ‘리골레토’에 도전하고 싶습니다. 역할 자체가 무겁기 때문에 아직은 시간이 필요하겠지만 언젠가 좋은 기회가 올 것입니다.”