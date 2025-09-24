산업도시 울산, 외국인 근로자 지원 ‘총력’

울산시, 내년 상반기 외국인근로자지원센터 설치 등 ‘지원’

동구, 노동안전 대책 후속 계획 발표·정부 합동회의도 제안

이미지 확대 김두겸 울산시장(가운데), 노진율 HD현대중공업 대표이사, 김태한 BNK울산경남은행장이 24일 울산시청 대회의실에서 ‘외국인 근로자 지원 업무 협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김두겸 울산시장(가운데), 노진율 HD현대중공업 대표이사, 김태한 BNK울산경남은행장이 24일 울산시청 대회의실에서 ‘외국인 근로자 지원 업무 협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울산시 제공

이미지 확대 김종훈 울산 동구청장(가운데)이 24일 구청 프레스센터에서 ‘정부의 9·15 범부처 노동안전 종합대책 발표에 따른 울산 동구청의 후속 계획 발표’ 기자회견을 하고 있다. 울산 동구 제공 닫기 이미지 확대 보기 김종훈 울산 동구청장(가운데)이 24일 구청 프레스센터에서 ‘정부의 9·15 범부처 노동안전 종합대책 발표에 따른 울산 동구청의 후속 계획 발표’ 기자회견을 하고 있다. 울산 동구 제공

산업도시 울산이 외국인 근로자 지원에 총력전을 펼친다.울산시는 24일 시청 대회의실에서 HD현대중공업, BNK울산경남은행과 ‘외국인 근로자 지원 업무 협약’을 맺었다. 외국인 근로자 지원을 위한 체계적, 지속적 협업 기반을 다지기로 했다.협약에 따라 HD현대중공업은 입국 초기 외국인 근로자가 조기에 적응할 수 있도록 교육 공간을 제공하고, 외국인 근로자 수요 조사·분석을 맡는다. 시민 참여형 문화행사도 개최한다.BNK울산경남은행은 오는 10월부터 외국인 전용 센터를 운영한다. 외국인 근로자를 위한 금융상품을 내놓고 안전한 금융거래 교육을 통해 근로자들의 재정 안정 지원에 나선다. 시는 이를 토대로 2026년 상반기 외국인근로자지원센터를 설치하고, 맞춤형 교육·상담 서비스를 제공할 계획이다.시는 또 지역 상생형 경제·문화·관광 서비스를 개발하기 위한 협력 네트워크를 구축해 외국인 근로자의 지역사회 적응과 지역 경제 활성화를 도모할 방침이다. 이와 함께 조선업 외국인 근로자 편의를 위해 HD현대중공업이 있는 동구에 울산 출입국·외국인사무소 출장소 설치를 건의할 예정이다.김두겸 울산시장은 “외국인 근로자에 대한 다양한 시각이 있지만, 그들 역시 울산 사람”이라며 “함께 잘사는 도시, 상생과 희망이 가득한 도시 조성에 민·관·기업이 협치할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.또 이날 김종훈 울산 동구청장은 구청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “정부의 노동안전 종합대책 발표를 진심으로 환영한다”며 후속 계획을 발표했다.김 구청장은 “노동안전 종합대책에 대한 해당 부처 직무교육을 빠르게 진행하겠다”며 “해당 대책에 대한 현장 노동자가 생각하는 미비점을 선제적으로 파악해 고용노동부에 전달하겠다”고 말했다. 이어 “30인 미만의 중소 사업장에 대한 현황 조사를 선제적으로 진행하겠다”며 “동구 원하청산업안전보건위원회 설치와 운영을 준비하겠다”고 약속했다.김 청장은 고용노동부 장관의 울산 방문과 합동회의도 제안했다. 그는 “산업도시 울산은 국가발전을 이끌기도 했지만, 이 과정에서 많은 분이 산재로 죽거나 다치기도 했다”며 “정부대책이 우선 적용돼야 할 도시인만큼 이른 시일 내 고용노동부 장관의 울산 방문을 요청한다”고 말했다. 그러면서 “동구 같은 중대재해 다발 지역에 선제적 지원과 예방 활동을 위해 고용노동부 울산지청 동구출장소 건립을 요청한다”며 “산재 위험도를 낮추려면 외국인 노동자지원센터도 필요하다”고 요청했다.그는 “기초자치단체에 예산과 인력을 과감하게 배정하고, 유형별 또는 지역별로 시범 사업도 추진해야 한다”며 “울산 동구는 시범사업에 응할 용의가 있다”고 강조했다. 이어 “정부 종합대책이 효과적으로 진행돼 중대 산업재해가 유의미하게 줄어들기 진심으로 바란다”며 “울산 동구는 ‘사고 없는 일터, 안전 대한민국’을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.