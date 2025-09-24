AI 접목 카페형 도서관·영화감상실… 울산시 ‘스마트 경로당’ 만든다

방금 들어온 뉴스

AI 접목 카페형 도서관·영화감상실… 울산시 '스마트 경로당' 만든다

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-24 10:42
수정 2025-09-24 10:42
울산 울주군 스마트 경로당. 서울신문DB
울산 울주군 스마트 경로당. 서울신문DB


울산 경로당이 디지털 문화 공간으로 변신한다.

울산시는 경로당을 디지털 문화 공간으로 바꾸는 ‘스마트 경로당 행복이(e)음터’ 사업을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

이 사업은 경로당을 단순한 어르신 쉼터를 넘어 디지털 서비스를 제공하고, 전 세대가 함께 이용하는 문화복지공간으로 변화시키는 것이 목표다.

시는 공모를 통해 선정한 101곳을 대상으로 총 6억원을 투입해 ‘스마트 커뮤니티형’, ‘스마트 네트워크형’, ‘스마트 프로그램형’ 등 세 가지 유형을 적용한다.

스마트 커뮤니티형은 1곳으로 대규모 경로당을 새로 단장해 카페형 도서관, 영화감상실 등으로 조성한 후 주민에게 개방한다.

스마트 네트워크형은 67곳으로 화상 기반 플랫폼을 활용해 다양한 여가 프로그램을 비대면 강의로 제공한다. 스마트 프로그램형으로 선정된 33곳은 노후화한 경로당 환경을 개선해 디지털 기반 프로그램을 운영할 수 있도록 한다.

시 관계자는 “시대에 맞춰 경로당도 전환이 필요하다”며 “사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 접목해 어르신에게는 편리한 생활을, 주민에게는 열린 문화공간을 제공하겠다”고 말했다.
울산 박정훈 기자
위로