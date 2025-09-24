AI 접목 카페형 도서관·영화감상실… 울산시 ‘스마트 경로당’ 만든다

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
울산 울주군 스마트 경로당. 서울신문DB
울산 경로당이 디지털 문화 공간으로 변신한다.
울산시는 경로당을 디지털 문화 공간으로 바꾸는 ‘스마트 경로당 행복이(e)음터’ 사업을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.
이 사업은 경로당을 단순한 어르신 쉼터를 넘어 디지털 서비스를 제공하고, 전 세대가 함께 이용하는 문화복지공간으로 변화시키는 것이 목표다.
시는 공모를 통해 선정한 101곳을 대상으로 총 6억원을 투입해 ‘스마트 커뮤니티형’, ‘스마트 네트워크형’, ‘스마트 프로그램형’ 등 세 가지 유형을 적용한다.
스마트 커뮤니티형은 1곳으로 대규모 경로당을 새로 단장해 카페형 도서관, 영화감상실 등으로 조성한 후 주민에게 개방한다.
스마트 네트워크형은 67곳으로 화상 기반 플랫폼을 활용해 다양한 여가 프로그램을 비대면 강의로 제공한다. 스마트 프로그램형으로 선정된 33곳은 노후화한 경로당 환경을 개선해 디지털 기반 프로그램을 운영할 수 있도록 한다.
시 관계자는 “시대에 맞춰 경로당도 전환이 필요하다”며 “사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 접목해 어르신에게는 편리한 생활을, 주민에게는 열린 문화공간을 제공하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지