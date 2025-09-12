실경 뮤지컬로 지역 띄우기에 나선 지자체들

김상화 기자
입력 2025-09-12 10:39
수정 2025-09-12 10:39
이미지 확대
11일부터 14일까지 경북 의성군 구봉공원 야외 특설무대에서 펼쳐질 실경뮤지컬 ‘독도장군 장한상’의 한 장면. 극단 맥 제공
11일부터 14일까지 경북 의성군 구봉공원 야외 특설무대에서 펼쳐질 실경뮤지컬 ‘독도장군 장한상’의 한 장면. 극단 맥 제공


지방자치단체들이 지역의 역사와 전통을 테마로 한 실경 뮤지컬을 잇따라 선보이고 있다. 지역 띄우기 차원이다.

경북 의성군은 12일 오후 7시 30분 의성군 구봉공원 야외 특설무대에서 ‘실경 뮤지컬 장한상’ 공연의 첫 막을 올린다고 밝혔다. 14일까지 매일 오후 7시 30분 구봉공원 특설무대에서 관객을 만난다. ‘실경뮤지컬 장한상’은 의성 출신으로 조선 숙종 때 울릉도와 독도를 지켜낸 수토사 ‘장한상’ 장군의 일대기를 창작 서사로 구성했다.

앞서 군은 2022년과 2023년 의성 출신으로 ‘조선 최초 통신사’를 지낸 박서생을 테마로 한 산수 실경 뮤지컬 ‘박서생’을 선보인 바 있다.

이미지 확대
실경 뮤지컬 ‘단종, 1698’ 포스터. 영월군 제공
실경 뮤지컬 ‘단종, 1698’ 포스터. 영월군 제공


강원 영월군은 오는 10월 2일부터 5일까지 유네스코 세계문화유산인 영월 장릉에서 이머시브 실경 뮤지컬 ‘단종, 1698’을 공연한다. 단종의 능 앞에서 그의 삶을 주제로 한 공연이 열리는 것은 이번이 처음이다.

특히 이번 공연은 관객이 단순히 보는 데 그치지 않고 배우와 소통하며 극 속에 직접 참여하는 ‘이머시브(몰입형) 형식’으로 진행된다. 공연 장소인 장릉은 단종의 안식처이자 세계문화유산으로, 영월의 역사와 정체성을 대표하는 공간이다.

이미지 확대
실경 뮤지컬 ‘퇴계연가’ 공연 모습. 안동시 제공
실경 뮤지컬 ‘퇴계연가’ 공연 모습. 안동시 제공


앞서 경북 안동시는 지난달 실경 뮤지컬 ‘퇴계연가’를 공연했다. 국내 첫 국악 실경 뮤지컬인 ‘퇴계연가’는 조선 대표 유학자 퇴계 이황과 관기 두향 이야기를 무대화해 2009년 ‘450년 사랑’이란 이름으로 처음 공개됐다.

안동시는 또 같은 달 광복 80주년을 기념해 안동탈춤공원 특설무대에서 실경 뮤지컬 ‘왕의나라 시즌3–나는 독립군이다’를 선보였다. 이번 작품은 1894년 갑오의병 항쟁부터 1945년 광복에 이르기까지 51년간 이어진 안동지역 독립운동가들의 항일 투쟁사를 웅장하게 재현했다.

경기 포천시와 경남 진주시도 올들어 창작 실경(역사) 뮤지컬 ‘화적연’, ‘의기 논개’를 각각 공연했다.
의성 김상화 기자
