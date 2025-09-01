[포토] 광안리해수욕장 폐장, 내년에 만나요

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 광안리해수욕장 폐장, 내년에 만나요

입력 2025-09-01 11:16
수정 2025-09-01 11:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


해운대 해수욕장을 제외한 부산지역 6개 해수욕장이 8월 31일 폐장했다.

부산시는 송정, 송도, 광안리, 다대포·일광·임랑 해수욕장이 31일 오후 6시 폐장했다고 밝혔다.

해운대 해수욕장은 이달 14일까지 연장 운영한다.

기후변화로 9월에도 무더위가 이어지는 추세에 맞춰 해운대구가 개장을 보름 더 연장하기로 사전에 결정했다.

지난해 기준 8월 해운대해수욕장 낮 평균 수온은 25.2도였는데, 9월 평균 수온은 27.9도로 8월보다 오히려 높았다.

올해 7개 해수욕장의 누적 방문객 수는 지난 28일 기준 2천34만명으로 2천만명을 넘겼다.

2022년 이후 3년 만의 기록이다.

각 해수욕장 별로는 해운대 899만명, 광안리 421만명, 송정 166만명, 일광 5만명, 임랑 2만6천명, 다대포 249만명, 송도 292만명 등이다.

연장 개장하는 해운대 해수욕장은 올해 방문객이 1천만명을 넘을 가능성이 있다.

해운대는 지난해 방문객 911만7천여명으로 전국 1위 자리를 유지했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로