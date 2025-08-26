尹정부 때 만든 ‘경찰국’ 3년 만에 역사 속으로

행안부, 오늘 직제 개정안 공포·시행

경찰 권한 통제 장치는 과제로 남아

이미지 확대 ‘경찰 장악 논란’을 불러왔던 행정안전부 경찰국이 3년 만에 공식 폐지된다.

행정안전부는 경찰국 폐지를 위한 ‘행정안전부와 그 소속기관 직제 개정령’과 시행규칙 개정을 완료했다고 25일 밝혔다. 지난 18일 국무회의에서 직제 개정령안이 의결됐으며 오는 26일 공포·시행되면 폐지 절차가 마무리된다.

사진은 서울 종로구 정부서울청사 내 경찰국. 2025.8.25

사진은 서울 종로구 정부서울청사 내 경찰국. 2025.8.25

윤석열 정부 권력기관 개편의 상징이었던 ‘경찰국’이 신설된 지 3년 만에 역사 속으로 사라진다.행정안전부는 오는 26일 ‘행정안전부와 그 소속기관 직제’ 개정안이 공포·시행되면서 경찰국 폐지 절차가 마무리된다고 25일 밝혔다. 행안부는 “새 정부의 정부조직 개편안과 국정과제가 확정되기 이전이지만 국민 공감대가 충분히 형성됐다고 판단해 신속히 폐지를 추진했다”고 설명했다.경찰국은 윤 정부가 2022년 8월 ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈) 이후 커진 경찰 권한을 견제한다는 명분으로 행안부에 신설한 조직이다. 그러나 총경 이상 고위급 인사와 감찰·감사 등 민감한 업무를 직접 다루면서 ‘경찰 장악’ 논란을 낳았고, 전국 총경 190여명이 모여 반대 회의를 열 정도로 내부 반발이 거셌다. 당시 회의를 주도한 류삼영 전 총경은 정직 3개월 징계를 받고 사직했고, 참석자 55명 대부분도 하향 전보되는 등 불이익을 받았다. 경찰국이 공식 폐지되면서 회의 참석자들에 대한 명예 회복 절차도 추진될 전망이다. 기존 경찰국이 맡았던 업무는 경찰청 내 관련 부서로 이관된다.다만 검찰개혁으로 강해지는 경찰 권한을 어떻게 견제할지는 여전히 과제로 남는다. 국정기획위원회는 지난 13일 ‘123대 국정과제’를 발표하면서 국가경찰위원회 실질화와 자치경찰제 전국 확대를 대안으로 제시했다. ﻿황문규 중부대 경찰행정학과 교수는 “국가경찰위가 지금처럼 형식적인 자문기구에 머물러서는 안 되며, 고위직 인사에 영향력을 행사할 수 있어야 한다”며 “자치경찰제만 제대로 시행돼도 경찰 권력이 지역으로 분산돼 강력한 견제 장치가 될 수 있다”고 했다.