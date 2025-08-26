尹정부 때 만든 ‘경찰국’ 3년 만에 역사 속으로

행안부, 오늘 직제 개정안 공포·시행
경찰 권한 통제 장치는 과제로 남아
‘경찰 장악 논란’을 불러왔던 행정안전부 경찰국이 3년 만에 공식 폐지된다.
행정안전부는 경찰국 폐지를 위한 ‘행정안전부와 그 소속기관 직제 개정령’과 시행규칙 개정을 완료했다고 25일 밝혔다. 지난 18일 국무회의에서 직제 개정령안이 의결됐으며 오는 26일 공포·시행되면 폐지 절차가 마무리된다.
윤석열 정부 권력기관 개편의 상징이었던 ‘경찰국’이 신설된 지 3년 만에 역사 속으로 사라진다.
행정안전부는 오는 26일 ‘행정안전부와 그 소속기관 직제’ 개정안이 공포·시행되면서 경찰국 폐지 절차가 마무리된다고 25일 밝혔다. 행안부는 “새 정부의 정부조직 개편안과 국정과제가 확정되기 이전이지만 국민 공감대가 충분히 형성됐다고 판단해 신속히 폐지를 추진했다”고 설명했다.
경찰국은 윤 정부가 2022년 8월 ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈) 이후 커진 경찰 권한을 견제한다는 명분으로 행안부에 신설한 조직이다. 그러나 총경 이상 고위급 인사와 감찰·감사 등 민감한 업무를 직접 다루면서 ‘경찰 장악’ 논란을 낳았고, 전국 총경 190여명이 모여 반대 회의를 열 정도로 내부 반발이 거셌다. 당시 회의를 주도한 류삼영 전 총경은 정직 3개월 징계를 받고 사직했고, 참석자 55명 대부분도 하향 전보되는 등 불이익을 받았다. 경찰국이 공식 폐지되면서 회의 참석자들에 대한 명예 회복 절차도 추진될 전망이다. 기존 경찰국이 맡았던 업무는 경찰청 내 관련 부서로 이관된다.
다만 검찰개혁으로 강해지는 경찰 권한을 어떻게 견제할지는 여전히 과제로 남는다. 국정기획위원회는 지난 13일 ‘123대 국정과제’를 발표하면서 국가경찰위원회 실질화와 자치경찰제 전국 확대를 대안으로 제시했다. 황문규 중부대 경찰행정학과 교수는 “국가경찰위가 지금처럼 형식적인 자문기구에 머물러서는 안 되며, 고위직 인사에 영향력을 행사할 수 있어야 한다”며 “자치경찰제만 제대로 시행돼도 경찰 권력이 지역으로 분산돼 강력한 견제 장치가 될 수 있다”고 했다.
2025-08-26 10면
