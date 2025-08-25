인천 공사장서 연이어 추락사… 나흘간 3명 사망·1명 중태

방금 들어온 뉴스



강남주 기자
입력 2025-08-25 00:47
수정 2025-08-25 00:47
사망자 일부 안전벨트 착용 안 해

최근 나흘간 인천 지역 공사현장에서 추락사고가 잇따라 3명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다. 일부 현장에서 작업자들이 안전벨트를 착용하지 않은 정황이 확인되면서 경찰이 공사 관계자들을 상대로 조사에 나섰다.

24일 인천소방본부에 따르면 지난 23일 오전 8시 30분쯤 인천 연수구 송도동 단독주택 신축 현장에서 중국 국적의 70대 근로자 A씨가 2층 외벽 비계(발판)에서 용접 작업을 하던 중 6m 아래로 추락했다. 머리를 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

같은 날 낮 12시 56분쯤에는 미추홀구 주안동 한 오피스텔 공사장 7층에서 미장 작업을 하던 60대 근로자 B씨가 창문틀 작업 중 발을 헛디뎌 추락해 사망했다. 두 사고 모두 사망자들이 고정용 안전벨트를 착용하지 않은 것으로 조사됐다.

현행 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면 사업주는 높이 2m 이상에서 작업할 경우 반드시 안전벨트를 지급하고 착용을 관리해야 한다. 그러나 일부 현장에서 규정이 제대로 지켜지지 않은 정황이 드러났다.

앞서 지난 20일 오전 8시 35분쯤에는 강화군 선원면 한 축사 지붕 교체 작업 도중 인도네시아 국적 40대 근로자 C씨가 약 4m 아래로 추락해 숨졌다. 같은 날 오후 1시 26분 미추홀구의 한 아파트 공사 현장에서도 50대 근로자 D씨가 5m 높이 철골 구조물에서 떨어져 크게 다쳤다.

경찰과 소방당국은 공사 관계자들을 상대로 안전장비 지급 및 착용 여부, 현장 관리 책임 소재 등을 조사 중이다. 경찰 관계자는 “사고 원인과 안전관리 규정 위반 여부를 종합적으로 조사할 예정”이라고 밝혔다.

2025-08-25 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
