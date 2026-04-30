정치 민주당, 윤석열 정권 조작기소특검법 발의 이지훈 기자 입력 2026-04-30 17:30 수정 2026-04-30 17:30 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/30/20260430500238 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회에서 윤석열 정권 조작기소특검법을 의안과에 제출하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회에서 윤석열 정권 조작기소특검법을 의안과에 제출하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자 천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회에서 윤석열 정권 조작기소특검법을 의안과에 제출하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지