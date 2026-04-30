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민주당, 윤석열 정권 조작기소특검법 발의

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-04-30 17:30
수정 2026-04-30 17:30
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천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회에서 윤석열 정권 조작기소특검법을 의안과에 제출하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자
천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회에서 윤석열 정권 조작기소특검법을 의안과에 제출하고 있다. 2026.4.30 이지훈 기자


천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회에서 윤석열 정권 조작기소특검법을 의안과에 제출하고 있다.

이지훈 기자
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