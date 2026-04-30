케이뱅크, 상장 후 첫 성적표… 순이익 332억원 2배↑, 수익구조 다변화는 과제

세줄 요약 케이뱅크가 상장 후 첫 분기에서 순이익 332억원을 기록하며 전년 대비 106.8% 늘었다. 기업대출 확대와 NIM 개선이 실적 반등을 이끌었지만, 비이자이익은 4%대 증가에 그쳐 이자이익 의존 구조를 벗어나지 못했다. 상장 후 첫 분기 순이익 332억원, 2배 이상 증가

기업대출 확대와 NIM 개선이 실적 반등 견인

비이자이익 부진으로 수익 다변화 과제 지속

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인터넷전문은행(인뱅) 3사의 1분기 실적 발표가 시작된 가운데, 케이뱅크가 지난 3월 상장 이후 첫 성적표를 내놨다. 기업대출 확대 덕에 실적은 개선됐지만, 수익 구조 다변화는 여전히 과제로 남았다.케이뱅크는 올해 1분기 당기순이익이 332억원으로 전년 동기 161억원보다 106.8% 증가했다고 30일 밝혔다. 영업이익도 324억원으로 1년 전보다 108% 늘었다. 다만 지난해 1분기 실적이 크게 줄었던 데 따른 기저효과 영향이 일부 반영된 결과다.실적 반등은 기업대출이 이끌었다. 1분기 말 여신 잔액은 18조 7500억원으로 1년 전보다 10.7% 증가했고, 기업대출은 1조 3100억원에서 2조 7500억원으로 2배 넘게 늘었다. 이에 따라 이자이익은 1252억원으로 15.4% 증가했고, 순이자마진(NIM)도 1.41%에서 1.57%로 개선됐다.하지만 여전히 이자이익 의존도가 높다는 점은 한계로 지적된다. 비이자이익은 142억원으로 4.1% 증가하는 데 그쳐 이자이익 증가율에 크게 못 미쳤다. 플랫폼 수수료나 디지털자산 사업이 실제 수익으로 이어질 수 있을지가 향후 관건이다. 여기에 상장 직후 진행한 희망퇴직 비용도 단기 부담으로 작용했다.지방금융지주 가운데서는 BNK금융지주가 가장 두드러진 성적을 냈다. 1분기 순이익은 2114억원으로 26.9% 늘었고, 은행과 비은행 부문이 모두 성장했다. 특히 캐피탈과 증권, 자산운용 등이 실적 개선을 이끌었다.반면 JB금융지주와 iM금융지주는 증가 폭이 제한적이었다. 같은 기간 JB금융의 순이익은 1661억원으로 전년 대비 2.1% 증가하는 데 그쳤다. 전북은행은 399억원으로 22.5% 줄었으며 광주은행도 611억원으로 8.7% 감소했다. iM금융도 당기순이익이 1545억원으로 0.1% 증가에 머물렀고, iM뱅크 순이익이 1206억원으로 3.6% 줄었다. 두 지주 모두 은행 이익 감소를 캐피탈 등 비은행 계열사가 일부 보완하는 구조에 머물렀다.