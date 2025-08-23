[포토] 대관료 없는 공공예식장 피움서울 개관

오세훈 서울시장은 23일 오전 동작구 서울여성플라자 내 서울시 공공예식장 ‘피움서울’ 개관행사에 참석했다.
피움서울은 합리적이고 개성 있는 결혼식을 추구하는 젊은 예비부부를 지원하기 위해 기존 국제회의장을 예식 전용 공간으로 리모델링한 서울시 최초의 공공예식장이다.
예비부부들의 취향을 반영한 넓고 고급스러운 리셉션 공간, 최신 음향·조명 시스템, 대형 LED 스크린 등을 갖췄다. 음식 준비 공간도 마련돼 고급 케이터링 서비스를 저렴하게 제공한다.
이날 오 시장은 부부의 연을 맺는 모든 이들의 밝은 미래를 바라며 피움서울 현판 조명을 점등하고, 결혼식장 내부를 둘러봤다.
개관식 후 오후 1시부터는 피움서울의 첫 예식이 진행됐다.
주인공은 코로나19로 예식이 연기된 후 비용 문제로 결혼식을 미뤘던 부부로, 피움서울에서 딸과 함께 결혼식의 추억을 간직하게 됐다.
김영철 서울시의원 “성내초 증축·동북중·고 교육여건 개선 시급”
서울시의회 주택공간위원회 김영철 의원(국민의힘, 강동5)은 지난 18일 개최된 서울시교육청-국민의힘 정책협의회에서 AIDT(교육자료) 전환 대책, 노후 교사동 안전관리, 학교업무 경감 방안과 함께 성내초등학교 증축 및 환경개선, 동북중·동북고 교육여건 개선 등 지역 현안을 중점적으로 다뤘다. AIDT 전환, 학생 학습권 보호가 최우선 김 의원은 초·중등교육법 개정으로 AIDT의 법적 지위가 ‘교과서’에서 ‘교육자료’로 전환된 상황과 관련해 “학교 현장에서 혼란이 발생하지 않도록 신속한 후속 조치와 재정 지원이 필요하다”며 “특히 학생 학습권이 흔들리지 않도록 교육청이 적극적으로 역할을 다해야 한다”고 강조했다. 노후 교사동 안전, 사전 예방 관리체계 강화해야 이어 김 의원은 노후 교사동 안전관리 종합대책과 관련해 “이미 서울의 35%가 40년 이상 노후 건축물인데, 학생 안전은 결코 미룰 수 없는 과제”라며 “C등급을 세분화하고 IoT 기반 실시간 감시체계를 도입하는 등 선제적 관리로 개학 연기 같은 사태가 발생하지 않도록 해야 한다”고 지적했다. 성내초 증축·급식환경 개선, 학생 건강권 보장해야 특히 김 의원은 강동구 성내초등학교 증축안과
서울시의회 바로가기
서울시는 올해 7월부터 기존 25개소였던 공공예식장을 61개소로 대폭 확대해 운영 중이다. 현재까지 2025년 227건, 2026년 308건의 예약이 완료됐다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지