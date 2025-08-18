이미선 신임 기상청장 “기상청 기후위기 대응 허브 돼야”

이미지 확대 이미선 신임 기상청장이 18일 오전 열린 취임식에서 취임사를 전하고 있다. 기상청 제공 닫기 이미지 확대 보기 이미선 신임 기상청장이 18일 오전 열린 취임식에서 취임사를 전하고 있다. 기상청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

첫 여성 기상청장이 된 이미선 신임 기상청장은 18일 “기상청은 과학기반의 기후위기 대응 허브가 돼야 한다”고 취임 포부를 밝혔다.이 청장은 이날 열린 취임식에서 “기후변화에 따른 국가적 기후적응은 필연”이라면서 “단순히 날씨를 예보하는 기관을 넘어 농업·산업·에너지·보건 등 각 분야 기후 리스크를 사전 분석하고 대응할 수 있게 과학 데이터를 제공하는 파트너가 돼야 한다”고 말했다.이어 “폭염·집중호우·가뭄과 태풍은 더 이상 예외적 재난이 아니라 일상으로, 사회적 약자와 경제 전반에 충격을 주고 있다”며 “인공지능과 고해상도 수치 모델, 위성·레이더 관측망을 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 예보와 특보 체계를 발전시키겠다”고 강조했다.그는 ▲시간당 100㎜ 이상 극한 호우 빈발에 따른 긴급재난문자 강화 ▲열대야 주의보 신설 ▲폭염경보 단계 확대 등 제도 개선도 추진하겠다고 했다. 또 국민과의 소통을 강조하면서 “국민이 이해하기 쉬운 기상정보를 제공하고, 기후위기의 불평등 문제를 해소하기 위해 취약계층 맞춤형 서비스를 확대하겠다”고 말했다.