尹측 “구속 수감 중 강제 인치 시도는 불법…형사고발·헌법소원”

윤석열 전 대통령 측이 전날 체포영장 집행을 위해 강제 인치를 시도한 김건희 특검팀에 대해 “불법”이라고 반발하면서 형사고발과 헌법소원 등 법적 대응을 예고했다.윤 전 대통령 법률대리인단 일동은 8일 ‘전직 대통령에 대한 정치 보복성 물리력 동원과 납치 시도는 법치 파괴이며, 국가적 수치’라는 제목의 입장문을 내고 “구속 수감 중인 윤석전 대통령에 대해 자행한 강제 인치 시도는 명백한 불법이자 전직 국가원수에 대한 신체적 학대이며, 헌법이 보장한 인권을 정면으로 짓밟는 중대한 사태”라며 이같이 밝혔다.앞서 김건희 특검팀은 전날 서울구치소를 찾아 물리력을 동원해 윤 전 대통령에 대한 두 번째 체포영장 집행을 시도했으나 윤 전 대통령의 완강한 거부로 인해 중단하고 1시간여만에 철수했다.이에 대해 대리인단은 “조사를 거부하겠다고 밝힌 구속 피의자에게 다시 체포영장을 청구하고 강제로 끌어내 조사하려 한 시도는 진술을 강요하기 위한 폭력이며, 사실상 수사기관의 가혹 행위에 해당한다”라며 “이번 사태는 단지 절차적 위반을 넘어 정치적 목적에 따라 법을 도구화한 노골적인 정치보복”이라고 규정했다.그러면서 “특검은 이미 윤 전 대통령의 주장을 ‘거짓 변명’으로 낙인찍고, 참고인의 유리한 진술조차 ‘말 맞춤’이라 단정하며 편향된 수사를 지속해왔다. 이는 수사를 가장한 형벌 집행이며 법의 이름을 빌린 공개 망신 주기에 불과하다”라고 비판했다.대리인단은 “구치소 측과 특검이 윤 전 대통령에게 출정소장에게 가면 변호인들을 만나게 해주겠다고 거짓말을 하고 중간에 차에 억지로 태우려고 한 것은 명백히 납치”라고도 주장했다. 이들은 “특검과 구치소 관계자들의 이러한 직접적인 행위가 형법상 불법체포·감금죄, 직권남용죄, 강요죄 그리고 가혹행위죄에 해당하며, 특검이 물리력을 행사하여 체포영장을 집행하겠다고 공언한 상태에서 구치소에 협조하라고 지시를 내린 법무부 장관은 위 불법행위의 공범”이라고 했다.이어 “법률대리인단은 향후 형사고발 및 헌법소원 등 모든 법적 수단을 동원하여 책임을 묻고 바로잡을 것”이라고 덧붙였다.한편 법무부는 전날 “특검 측이 집행을 종료한 후 윤 전 대통령은 변호인 접견을 실시했고 접견 도중 강제 인치로 인한 어깨 통증 등 부상을 주장해 의료과 진료를 실시했으며 건강상 특이사항이 없는 것으로 확인됐다”는 입장을 밝혔다.