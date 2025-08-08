송기섭 진천군수 영장 집행 거부한 윤 전 대통령 공개 비판

송기섭 진천군수 영장 집행 거부한 윤 전 대통령 공개 비판

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-08-08 14:12
수정 2025-08-08 14:12
송기섭 진천군수 페이스북.
송기섭 진천군수 페이스북.


충북지역 현직 군수가 두 차례 체포영장 집행을 거부한 윤석열 전 대통령을 공개 비판하고 나서 눈길을 끌었다.

더불어민주당 소속 송기섭 진천군수는 지난 7일 자신의 페이스북에 ‘법 앞에 드러누운 불법에 더 이상의 관용은 없어야 한다’는 제목의 성명을 올렸다.

송 군수는 성명을 통해 “감옥 바닥에 누워 영장 집행을 가로막은 그 모습은 저항이 아니다”라며 “사법 정의와 민주주의를 조롱한 행위”라고 지적했다.

이어 “이는 헌법 질서를 뒤흔들었던 불법 비상계엄의 연장선이자 내란의 마지막 몸부림”이라며 “불법 계엄이 시작된 그날부터 국민은 누가 헌법을 짓밟았는지, 누가 법의 심판을 피해 도망쳤는지를 똑똑히 목격해왔다”고 강조했다.

그는 “사법부가 가진 권능은 국민이 위임한 힘”이라며 “그 힘에 도전하는 어떤 행위도 묵과해서는 안 된다”고 주장했다.



행정중심복합도시 건설청장 등을 지낸 뒤 진천군에서 내리 3선을 기록한 송 군수는 내년 지방선거에서 민주당 충북지사 후보로 거론되고 있다.
진천 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
