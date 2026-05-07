[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 7일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 7일

입력 2026-05-07 01:21
수정 2026-05-07 01:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 가벼운 산책이 기분을 살린다.

48년생 : 큰 기대는 줄이는 편이다.

60년생 : 형통한 기운이 스친다.

72년생 : 실수는 조심하라.

84년생 : 재물의 흐름을 살피라.

96년생 : 일이 무난히 풀리는 날이다.



37년생 : 차분한 하루가 안정감을 준다.

49년생 : 꾸준함이 답이다.

61년생 : 행운이 서서히 따른다.

73년생 : 재물이 풍요로운 날이다.

85년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.

97년생 : 휴식을 취하라.

호랑이

38년생 : 한템포 쉬면 실수가 줄어든다.

50년생 : 작은 수입이 따른다.

62년생 : 금전운이 밝다.

74년생 : 새로운 인연을 경계하라.

86년생 : 일이 쉽게 풀리는 날이다.

98년생 : 호운이 되살아난다.

토끼

39년생 : 욕심을 줄이면 마음이 편하다.

51년생 : 욕심을 줄이라.

63년생 : 새 구상을 해도 무방하다.

75년생 : 구설을 조심하라.

87년생 : 신중함을 잊지 말라.

99년생 : 주관을 분명히 하라.



40년생 : 주변을 살피면 기회가 보인다.

52년생 : 아랫사람의 도움을 거절말라.

64년생 : 무리하지 말고 조절하라.

76년생 : 오해를 풀기 위해 힘쓰라.

88년생 : 컨디션을 조절하라.

00년생 : 견실함이 필요한 날이다.



41년생 : 조용히 집중하면 성과가 난다.

53년생 : 일이 수월히 진행된다.

65년생 : 행운이 가까이 있다.

77년생 : 안정이 우선이다.

89년생 : 활기가 도는 날이다.

01년생 : 기쁨이 따르는 흐름이다.



42년생 : 무리만 줄이면 편안해진다.

54년생 : 시비를 피하라.

66년생 : 몸과 마음이 편안하다.

78년생 : 구설을 조심하라.

90년생 : 자기 관리에 힘쓰라.

02년생 : 가정에 이익이 따른다.



43년생 : 여유로운 태도가 힘이 된다.

55년생 : 조급함을 버리라.

67년생 : 관재를 조심하라.

79년생 : 인내가 필요한 날이다.

91년생 : 변동의 기운이 있다.

03년생 : 웃음이 깃드는 흐름이다.

원숭이

44년생 : 작은 기쁨이 마음을 밝힌다.

56년생 : 가정에 좋은 소식이 있다.

68년생 : 기운이 밝아지는 날이다.

80년생 : 적극적으로 움직이라.

92년생 : 인내가 답이다.

04년생 : 투자는 신중히 하라.



45년생 : 담담함이 하루를 편하게 한다.

57년생 : 인연을 가려 사귀라.

69년생 : 이익이 늘어나는 날이다.

81년생 : 여유를 가지라.

93년생 : 서두르지 말라.

05년생 : 검토를 철저히 하라.



46년생 : 마음을 비우면 갈등이 줄어든다.

58년생 : 명예운이 따른다.

70년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.

82년생 : 이동이 길하다.

94년생 : 마음의 여유를 가지라.

06년생 : 손실을 조심하라.

돼지

47년생 : 평온함이 하루를 지켜준다.

59년생 : 마음이 평온하다.

71년생 : 문서운이 따른다.

83년생 : 자신감을 가지라.

95년생 : 출발이 순조로운 날이다.

07년생 : 즐거움이 많다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로