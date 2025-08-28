中대사 만난 정동영 “APEC 계기 한중 관계 발전”

한미 정상회담 맞춰 中 달래기

2025-08-28

정동영 통일부 장관은 27일 다이빙 주한 중국대사와 면담을 갖고 한중 관계의 발전과 한반도 평화를 위한 중국의 역할을 거듭 당부했다.통일부는 정 장관이 이날 오후 정부서울청사에서 다이 대사를 접견하고 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 양국 관계를 더욱 성숙하게 발전시켜 나가자고 당부했다고 전했다.정 장관은 또 남북 간 신뢰 구축과 한반도 평화 공존을 위한 정부의 대북·통일정책의 노력을 설명하고 한반도에서의 대화 재개와 지속가능한 평화를 위해 중국 정부가 건설적인 역할을 해 달라고 요청했다. 다이 대사도 한반도 평화와 안정을 위해 중국 측이 노력할 것이라고 화답했다.상견례 성격인 이날 면담은 이재명 대통령이 한미 정상회담을 마친 뒤 귀국길에 오른 때 열려 더욱 눈길을 끌었다.이 대통령은 앞서 지난 25일(현지시간) 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연에서 “한국이 안보는 미국, 경제는 중국인 입장(안미경중)을 더는 지속할 수 없는 상황이 됐다”고 말했다.이를 두고 그동안 미국 일각에서 나온 ‘친중 노선’에 대한 우려를 불식하는 계기가 된 반면 대중 외교 부담은 커졌다는 분석도 적지 않다.중국 관영 환구시보는 이날 논평에서 “한국의 국가 이익을 미국 글로벌 전략에 종속된 부차적 위치로 전락시키는 것”이라면서 “‘선택의 여지가 없다’는 말로 전략적 나태를 합리화한다”고 비판하기도 했다.강준영 한국외대 교수는 서울신문과의 통화에서 “중국도 지정학적 상황에서 한국이 놓인 현실을 잘 알고 있다”며 “부득이한 전략적 선택이 있을 수 있다는 것을 꾸준히 설득해 가야 한다”고 강조했다.