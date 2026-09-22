대전·세종 현안 ‘국회로’…반도체연구소·행정수도특별법 제정 토론회

허태정 “반도체 메가 프로젝트 성공 중추적 역할”

조상호 “24년 기다림, 국회 시대적 요구 응해야”

이미지 확대 22일 국회에서 열린 국가 반도체연구소 구축을 위한 토론회. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 22일 국회에서 열린 국가 반도체연구소 구축을 위한 토론회. 대전시 제공

이미지 확대 22일 국회에서 시민과 각계 전문가가 참여한 ‘행정수도특별법 연내 제정’ 토론회. 세종시 제공 닫기 이미지 확대 보기 22일 국회에서 시민과 각계 전문가가 참여한 ‘행정수도특별법 연내 제정’ 토론회. 세종시 제공

세줄 요약 대전과 세종이 국회에서 각각 지역 핵심 현안 해결을 위한 토론회를 열었다. 대전시는 국가 반도체연구소의 대전 구축 필요성을 강조하며 연구개발과 실증, 인재 양성 기능을 갖춘 거점 조성을 제안했다. 세종시는 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구하며 균형성장과 수도권 집중 완화를 논의했다. 대전, 국가 반도체연구소 대전 구축 토론회 개최

세종, 행정수도특별법 연내 제정 필요성 논의

국회서 지역 현안 해결 위한 여야·전문가 집결

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전시와 세종시가 22일 현안 해결을 위해 국회에 집결했다.대전시는 이날 국가 반도체연구소 구축 필요성과 추진 방향 논의를 위한 국회 토론회를 개최했다. ‘메가프로젝트 선도전의 성공을 위한 국가 반도체 연구소의 대전 구축’을 주제로 열린 토론회에는 허태정 대전시장과 정부·연구기관·학회·대학·기업 등 산·학·연·관 전문가 100여명이 참석했다.기조 발제한 윤의준 한국공학한림원 회장은 “인공지능(AI) 수요 폭증으로 호황기를 맞이한 반도체 산업이 경쟁력을 유지하기 위해서는 기술적 우위가 중요하다”며 “유럽의 비영리 반도체 연구기관인 아이멕과 미국의 첨단 공공팹 NY크리에이츠, 대만의 TSRI과 같은 첨단 공정 인프라를 갖춘 종합 반도체 연구 거점기관이 필요하다”고 강조했다.이어진 토론에서 참석자들은 국내 반도체 산업의 경쟁력 확보를 위해 국가 차원의 연구개발(R＆D)과 실증 거점 마련에 공감했다. 국가 반도체연구소 역할과 관련해 차세대 반도체 원천기술 개발과 대학·출연연 연구 성과의 산업 연계, 기업 기술의 시험·검증, 팹리스·소부장 기업 지원, 미래 반도체 인재 양성 등을 수행하는 국가 반도체 R＆D 플랫폼을 제안했다.허태정 대전시장은 “국가 반도체연구소는 반도체 산업의 성장을 지속시키는 ‘기술의 원천’이 될 것”이라며 “반도체 메가 프로젝트의 성공을 위해 대전이 중추적 역할을 담당하겠다”고 밝혔다.시는 국회 토론회를 계기로 반도체 연구 거점 구축을 추진할 계획이다. 대전은 유성구 신성동 옛 대전과학산업진흥원 부지(7만 1990여㎡)에 2027~2033년까지 약 2조원을 투자해 클린룸·연구동 등을 갖춘 3만 3000㎡ 규모의 국가 반도체연구소 설립을 추진하고 있다.세종시는 이날 국회에서 시민과 각계 전문가가 참여한 ‘행정수도특별법 연내 제정’ 토론회를 열어 특별법의 법적 쟁점과 해법을 논의했다. 시는 올해 정기국회를 특별법 통과의 골든타임으로 보고 있다. 4월 국회 국토교통위원회 법안심사소위에 5개 법안이 상정된 가운데 5월 위헌 논란 해소를 위한 입법공청회가 진행됐다.참석자들은 행정수도 세종의 완성이 수도권 일극 체제를 넘어 국가 균형성장을 실현하기 위한 핵심 과제라는 데 공감했다.성시경 한국행정학회장은 “행정수도 완성은 다극형 국토 발전, 미래 정부의 모델 등 국가 운영체계 혁신 관점에서 접근해야 한다”고 제안했다.조상호 세종시장은 “24년의 기다림을 이제 끝내야 한다”면서 “국회가 시대적 변화를 반영해 행정수도특별법 제정으로 시대적 요구에 응답해야 한다”고 강조했다.한편 국민의힘 세종시당은 “민주당은 지방선거에서 약속한 행정수도특별법 처리에 대해 결과를 만들어야 한다”면서 “토론회 공동주최 명단에 국민의힘 의원실이 없다. 여야가 함께 논의하고 책임지는 것이 순서”라고 지적했다.