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KF-21 ‘1호기’ 개발 11년 만에 공군 인도

이주원 기자
입력 2026-09-22 17:54
수정 2026-09-22 17:54
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4.5세대급 한국형 다목적 전투기
2030년대 초까지 100여대 도입

한국형 4.5세대 전투기 KF-21 ’보라매’ 1호기가 공군에 처음 도입됐다. 2001년 3월 김대중 대통령이 국산 전투기 개발계획을 천명한 지 25년 6개월, 2015년 12월 체계개발에 착수한 지 약 10년 9개월 만이다.

공군은 22일 “KF-21 조종사인 한재석 소령이 KF-21 양산 1호기 인수·인도서에 서명하며 첫 양산기를 공식 도입했다”고 밝혔다.

KF-21 1호기는 이날 한 소령이 조종간을 잡고 경남 사천에서 이륙했다. 개발과 생산에 힘써온 관계자들에게 감사의 표시를 전하기 위해 사천 상공을 선회했다. 이어 FA-50, TA-50, T-50 등 국산 항공기들의 공중 환영을 받으며 최초 운용기지인 경북 예천기지에 착륙했다. 한 소령은 손석락 공군참모총장에게 도입비행 임무 완료를 보고했다.

KF-21은 미래 전장환경에 대비하기 위해 개발된 4.5세대급 한국형 다목적 전투기다. 체계개발 착수 이후 2021년 4월 시제 1호기의 모습이 공개됐고, 2022년 7월 최초 비행에 성공했다. 약 1600회의 비행시험을 거쳐 지난 6월 모든 체계개발을 마쳤다.

공군은 도입에 앞서 KF-21의 안정적인 운용 기반을 마련하기 위해 최초 운용대대를 창설하고, 조종사와 정비사 등 초도운용요원을 선발해 교육훈련을 실시해왔다.

KF-21 최초 운용대대는 156전투비행대대다. 156전투비행대대는 1988년 창설돼 F-4E 팬텀을 운용하다 2012년 해편됐다. 공군은 지난 6월 156전투비행대대를 14년 만에 재창설해 KF-21 최초 운용 임무를 맡겼다.



공군은 1호기를 시작으로 2030년대 초반까지 100여대 이상의 KF-21을 차례대로 도입해 전력화할 예정이다. 이후 내년 후반기 KF-21 전력화를 선포하고, 실제 작전에 투입할 계획이다.
이주원 기자
세줄 요약
  • KF-21 보라매 1호기 공군 첫 인도
  • 개발 착수 10년 9개월 만의 양산기 도입
  • 156전투비행대대가 최초 운용 임무 맡음
2026-09-23 6면
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