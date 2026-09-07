李대통령 니스 도착…마크롱과 7일 국제 영화·영상 정상회의 참석

靑 “K콘텐츠 유럽 시장 진출 기반 확대”

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 프랑스 도착 이재명 대통령 부부, 프랑스 도착

(니스=연합뉴스) 김도훈 기자 = 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일(현지시간) 프랑스 니스 코트다쥐르 공항에 도착한 공군 1호기에서 의전 차량으로 이동하고 있다. 2026.9.7

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(니스=연합뉴스) 김도훈 기자 = 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일(현지시간) 프랑스 니스 코트다쥐르 공항에 도착한 공군 1호기에서 의전 차량으로 이동하고 있다. 2026.9.7

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(니스=연합뉴스) 김도훈 기자 = 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령이 6일(현지시간) 프랑스 니스 코트다쥐르 공항에서 영접나온 에리크 시오티 니스 시장(왼쪽)이 선물한 기념메달을 보며 대화하고 있다. 2026.9.7

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(니스=연합뉴스) 김도훈 기자 = 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령이 6일(현지시간) 프랑스 니스 코트다쥐르 공항에서 영접나온 에리크 시오티 니스 시장(왼쪽)이 선물한 기념메달을 보며 대화하고 있다. 2026.9.7

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세줄 요약 이재명 대통령과 김혜경 여사가 프랑스 니스에 도착해 7일 열리는 국제 영화·영상 정상회의 뤼미에르 서밋 참석을 준비했다. 마크롱 대통령과 공동 의장을 맡아 글로벌 산업 협력과 K콘텐츠의 유럽 진출 확대를 논의할 예정이다. 니스 도착, 뤼미에르 서밋 참석 준비

마크롱과 공동 의장, 산업 협력 논의

K콘텐츠 유럽 진출 확대 기대

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이재명 대통령이 6일(현지시간) 국제 영화·영상 정상회의인 ‘뤼미에르 서밋’이 열리는 프랑스 니스에 도착했다.이 대통령과 김혜경 여사가 니스 코트다쥐르 공항에 도착하자 엘레오노르 카루아 외교부 프랑코포니 및 국제협력 담당 특임장관, 필립 베르투 주한프랑스 대사 등이 이 대통령 부부를 맞이했다. 에릭 시오티 니스 시장은 이 대통령에게 기념 메달을 증정하기도 했다.이 대통령은 7일 에마뉘엘 마크롱 대통령과 공동 의장을 맡은 뤼미에르 서밋에 참석한다. 이번 행사에는 전 세계 30여개국에서 영화, 방송·영상, 게임 산업의 주요 경영진과 정책 결정자, 정치 지도자, 문화예술계 인사 등 약 150명이 참석한다.청와대는 이 대통령의 뤼미에르 서밋 참석을 계기로 K콘텐츠의 유럽 시장 진출 확대에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.위성락 국가안보실장은 앞서 브리핑에서 “영화산업의 태동과 성장을 이끌어온 프랑스와 함께 공동의장국으로서 글로벌 영화·영상 산업의 미래 논의를 선도하고, K콘텐츠와 우리 기업의 유럽 및 글로벌 시장 진출 기반을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 전망했다.