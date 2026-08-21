與, 청년 최고위원 갈등 봉합했지만…김민석·친청계 ‘불편한 동거’

전용기·권미경 지명직 최고위원 의결…친청 3인 표결 불참

김민석 “다음 전대부터 청년 선출 반영토록 당헌·당규 개정”

표결 참여 않은 친청계 “약속 지키는지 감시하며 지켜볼 것”

당 전략기획위원장엔 재선 김원이…정무조정실장엔 강위원

이미지 확대 김민석(왼쪽 세번째) 더불어민주당 대표가 21일 강원 강릉시청에서 열린 ‘강릉 최고위원회의’에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 최민희 민주당 최고위원, 허영 강원도당위원장, 김 대표, 한병도 원내대표. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김민석(왼쪽 세번째) 더불어민주당 대표가 21일 강원 강릉시청에서 열린 ‘강릉 최고위원회의’에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 최민희 민주당 최고위원, 허영 강원도당위원장, 김 대표, 한병도 원내대표. 뉴스1

세줄 요약 민주당이 청년 최고위원 지명을 둘러싼 지도부 갈등을 일단 봉합했다. 김민석 대표가 다음 전당대회부터 청년 최고위원 선출을 추진하겠다고 약속하면서 절차는 진행됐지만, 친청계 최고위원 3명은 표결에 참여하지 않고 퇴장해 계파 긴장은 남았다. 청년 최고위원 지명 갈등, 김민석 약속으로 봉합

친청계 최고위원 3명 표결 불참, 퇴장으로 반발

다음 전당대회 선출 전환 추진, 계파 긴장 지속

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김민석 대표 체제 출범 직후 청년 최고위원 지명을 둘러싸고 불거진 더불어민주당 지도부 내 갈등이 21일 일단 봉합됐다. 김 대표가 다음 전당대회부터 청년 최고위원이 선출될 수 있도록 당헌·당규 개정을 추진하겠다고 공개 약속하면서 지명직 최고위원 선임 절차가 예정대로 진행됐다. 다만 친청(친정청래)계 최고위원 3명이 지명안 의결에 참여하지 않고 퇴장하면서 계파 간 불편한 동거는 계속될 전망이다.민주당은 이날 강릉시청에서 열린 비공개 최고위원회의에서 전 의원을 청년 몫 최고위원, 권 위원장을 노동 몫 최고위원으로 지명하는 안건을 의결했다. 그러나 친청(친정청래)계인 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 최고위 표결에 참여하지 않고 퇴장했다.박성준 수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 기자들이 ‘퇴장한 최고위원들이 반대 의사를 표출한 것인지’를 묻자 “그렇게 됐다고 봐야 한다”며 “나머지 최고위원들에 의해 의결됐다. 당무위원회에 인준을 요청했다”고 밝혔다.박 수석대변인은 특히 지명직 최고위원 인선이 당 대표의 권한이라는 점을 강조했다. 그는 사무총장 등 일부 당직은 최고위 협의를 거쳐 임명하지만 지명직 최고위원은 당 대표가 지명한 뒤 최고위 의결과 당무위 인준을 거치는 구조라며 “단일 집단지도체제에서 당 대표의 리더십을 확보하기 위해 당 대표에게 부여된 고유 권한”이라고 말했다.앞서 최·이·한 최고위원은 김 대표가 전날 의원총회에서 지명직 최고위원 인선을 발표하자 사전 협의가 없었다며 공개적으로 반발했다. 특히 최 최고위원은 김 대표가 전당대회 과정에서 청년 몫 최고위원을 경선을 통해 뽑겠다는 취지의 약속을 했다며 인선 재고를 요구했다.이에 대해 김 대표는 이날 인준안 의결 뒤에 진행된 공개 최고위에서 “지명직 몫을 활용해서라도 (선출 방식으로) 할 수 있으면 좋겠다는 생각을 가졌지만, 정황상 안 돼 불가피하게 (최고위원을) 지명하게 됐다”고 밝혔다.친청계도 김 대표의 약속을 고리로 한 발 물러섰지만 견제의 끈은 놓지 않았다. 최 최고위원은 “전당대회 기간에 청년 최고위원 의무 할당에 대한 논의가 있었고 김 대표가 그때 당헌 당규를 고쳐서 이후 전대에서는 청년 최고위원이 의무 할당되도록 하겠다고 약속했다”면서 “대표께서 약속하셨기 때문에 꼭 지키시도록 제가 감시하도록 하겠다”고 말했다.한편, 김 대표는 이날 당 전략기획위원장에 김원이 의원(재선·전남 목포)을 임명했다. 당 대표 정무조정실장에는 강위원 전 전남 경제부지사가 선임됐다.