이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
베이징 달군 AI로봇 킥복싱
지난 26일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 ‘제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회’에서 휴머노이드 로봇들이 킥복싱 경기를 펼치고 있다. 이번 대회에는 전 세계 16개국에서 2056대의 로봇이 참가해 육상과 축구, 역도, 탁구 등 총 51개 스포츠 종목에서 기술력을 겨뤘다.
베이징 AFP 연합뉴스
베이징 AFP 연합뉴스
지난 26일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 ‘제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회’에서 휴머노이드 로봇들이 킥복싱 경기를 펼치고 있다. 이번 대회에는 전 세계 16개국에서 2056대의 로봇이 참가해 육상과 축구, 역도, 탁구 등 총 51개 스포츠 종목에서 기술력을 겨뤘다.
베이징 AFP 연합뉴스
2026-08-28 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회는 총 몇 개 종목으로 구성되었나?