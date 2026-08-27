경찰, 결재 필수 수사도 ‘허위 보고’… “무작위 검증 도입해야”

5년간 허위문서작성 등 105건 적발

일반수사 상급자 결재 그대로 통과

美·英처럼 표본 감사·외부 감독 필요

이미지 확대 세 번 고개 숙인 제주경찰청장 고평기(가운데) 제주경찰청장이 27일 제주경찰청에서 ‘제주 장모씨 실종사건’에 대해 고개 숙여 사과하고 있다. 고 청장은 지휘부 회의 모두발언에서 “끝내 가족 품으로 돌아오지 못한 고인 두 분과 말로 표현할 수 없는 깊은 슬픔을 겪고 계실 유가족 여러분께 머리 숙여 사과드린다”고 말했다.

제주 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 세 번 고개 숙인 제주경찰청장 고평기(가운데) 제주경찰청장이 27일 제주경찰청에서 ‘제주 장모씨 실종사건’에 대해 고개 숙여 사과하고 있다. 고 청장은 지휘부 회의 모두발언에서 “끝내 가족 품으로 돌아오지 못한 고인 두 분과 말로 표현할 수 없는 깊은 슬픔을 겪고 계실 유가족 여러분께 머리 숙여 사과드린다”고 말했다.

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세줄 요약 경찰관들이 하지 않은 탐문이나 현장 확인을 한 것처럼 허위 보고서를 작성해 징계를 받은 사례가 잇따라 드러났다. 상급자 결재를 거친 일반 수사에서도 허위보고가 걸러지지 않는 만큼, 해외처럼 무작위 표본 감사와 대조 검증을 도입해야 한다는 목소리가 커진다. 허위 수사보고 결재 통과 사례 확인

소청심사례 최소 9명 징계 집계

무작위 표본 감사 도입 필요 지적

2026-08-28 10면

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#2016년 6월 한 경찰서 형사팀 소속 경사 A씨는 하지도 않은 탐문을 마치 진행한 것처럼 허위로 수사보고서를 작성했다. 지인의 탐문으로 특수절도 사건 피의자를 특정했다고 속여 지인이 범죄신고보상금을 받게 하려는 목적이었다. 팀장의 결재까지 받아 정식 수사기록으로 남았다. 그러나 A씨는 개인정보 유출 등 다른 비위와 함께 적발돼 강등 처분을 받았다.#2023년 경찰관 B씨는 소속 팀원이 보이스피싱 사건﻿을 맡자 해당 사건 기록에 접속했다. 사건과 무관한 사람의 연락처를 알아내기 위해서였다. B씨는 제3자의 주민등록번호를 통신자료 요청서에 임의로 추가해 통신사에 발송했다. 소청심사위원회는 B씨에 대해 허위공문서 작성·행사와 직권남용 책임을 인정했다.제주 장모씨 실종사건의 허위 종결을 계기로 경찰이 실종사건 해제 때 관리자의 최종 승인을 의무화하기로 했지만, 상급자 결재를 거치고 있는 일반 수사에서도 허위보고가 그대로 통과되는 경우가 많은 것으로 확인됐다. 해외처럼 사건 처리 기록을 무작위로 뽑아 실제 업무 내용과 대조하는 검증 제도를 도입해야 한다는 지적이 나온다.27일 서울신문이 2016년 이후 공개된 인사혁신처 소청심사위원회 결정례를 분석한 결과, 수사·출동·사건 처리 과정에서 허위로 보고하거나 기록해 징계를 받은 경찰관은 최소 9명이었다. 이는 징계에 불복해 소청을 제기한 사례만 집계한 것이라 실제 징계는 수십 건에 달할 것으로 보인다.2015년 5월 보이스피싱 사건을 맡은 경찰관은 현장을 확인하지 않은 채 “현장에 임했으나 폐쇄회로(CC)TV는 확인되지 않는다”는 내용의 수사보고서를 두 차례 작성했다. 팀장이 뒤늦게 직접 현장을 찾아 CCTV를 발견하면서 허위보고가 드러났다.경찰청이 국회에 제출한 자료에 따르면 2021년부터 올해 3월까지 비위로 기소된 경찰관은 1489명이었다. 이 가운데 공무상비밀누설·허위공문서작성·증거인멸 혐의는 105건으로 집계됐다.해외에서는 내부 결재와 별도로 무작위 감사와 외부 감독을 통해 경찰 기록을 검증한다. 미국 로스엔젤레스경찰(LAPD)은 업무 기록을 표본 감사한 뒤, 결과를 민간인으로 구성된 LA 경찰위원회에 보고한다. 독립된 감사관실도 내부 점검의 적정성을 다시 살핀다. 영국 경찰도 정보시스템 기록을 위험도에 따라 표본 추출하거나 전수 점검한 뒤 원자료와 대조해 정확성을 확인한다.김상운 대구가톨릭대 경찰행정학과 교수는 “시도경찰청 등 상급기관이 사건 처리 기록을 불시에 무작위로 검증해 허위 보고를 막고 경각심을 불러일으켜야 한다”고 말했다.