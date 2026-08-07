이 대통령, 규제합리화 부위원장에 김태유 서울대 공대 교수 위촉

국립외교원장에 김흥규 아주대 교수

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(서울=연합뉴스) 청와대는 이재명 대통령이 규제합리화위원회 부위원장에 김태유 서울대 공대 교수를 위촉했다고 7일 밝혔다. 2026.8.7 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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(서울=연합뉴스) 청와대는 이재명 대통령이 국립외교원장에 김흥규 현 아주대 정치외교학과 교수 겸 미중정책연구소 소장을 임명했다고 7일 밝혔다. 2026.8.7 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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(서울=연합뉴스) 청와대는 이재명 대통령이 국립외교원장에 김흥규 현 아주대 정치외교학과 교수 겸 미중정책연구소 소장을 임명했다고 7일 밝혔다. 2026.8.7 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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세줄 요약 이재명 대통령이 규제합리화위원회 부위원장에 김태유 서울대 교수, 국립외교원장에 김흥규 아주대 교수를 임명했다. 김 부위원장은 공학·경제·산업정책을 아우르는 기술경제 전문가이고, 김 원장은 동아시아 외교안보와 실용외교를 뒷받침할 적임자로 평가됐다. 규제합리화위원회 부위원장에 김태유 교수 위촉

국립외교원장에 김흥규 교수 임명

기술경제·외교안보 전문가 기용

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이재명 대통령은 7일 총리급인 규제합리화위원회 부위원장에 김태유(75) 서울대 공대 교수를 위촉했다.부산 출신인 김 신임 부위원장은 서울대 자원공학과를 졸업하고 서울대 산업공학과 교수와 한국혁신학회 회장, 청와대 정보과학기술 수석보좌관, 한국자원경제학회 회장 등을 두루 역임했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “김 부위원장은 노무현 정부 시절 대통령 정보과학기술 보좌관을 역임하며 공학, 경제학, 산업 정책을 아우를 기술 경제 및 국가 전략 분야의 최고 전문가”라고 밝혔다.이 대통령은 또 국립외교원장에 김흥규(63) 아주대 정치외교학과 교수 겸 미중정책연구소 소장을 임명했다.김 신임 원장은 광주 출신으로 서울대 외교학과를 졸업하고 사단법인 플라자 프로젝트 이사장과 외교부 혁신이행외부자문위원회 위원장 등을 거쳤다.강 수석대변인은 “김 원장은 동아시아 외교 안보 분야를 대표하는 전문가로서 학술 연구와 교육, 정책 자문을 아우르는 깊은 식견과 풍부한 현장 경험을 겸비한 실천적 학자”라고 소개했다. 이어 “국립외교원의 전신인 외교안보연구원 교수로 재직한 경험을 바탕으로 국립외교원을 AI 시대의 초일류 전문 연구·교육 기관으로 도약시키고, 국익 중심 실용외교를 뒷받침하는 전략적 연구 기반과 미래 외교 인재 양성을 한층 더 강화할 것으로 기대된다”고 밝혔다.