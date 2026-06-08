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이례적 기업인 출신 총리… 李 실용주의 ‘경제 성과’ 집중 예고

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-06-07 23:55
수정 2026-06-07 23:55
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李정부 2기 왜 한성숙인가

기업인 → 장관 → 총리 직행 첫 사례
靑 “여성 고려? 철저히 능력·실력
李 외교·안보… 총리가 내치 집중”
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한성숙(오른쪽) 중소벤처기업부 장관이 7일 이재명 정부 두 번째 국무총리 후보자로 지명됐다. 사진은 이재명 대통령이 지난 3월 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 한 후보자에게 질문하는 모습. 연합뉴스
한성숙(오른쪽) 중소벤처기업부 장관이 7일 이재명 정부 두 번째 국무총리 후보자로 지명됐다. 사진은 이재명 대통령이 지난 3월 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 한 후보자에게 질문하는 모습.
연합뉴스


7일 이재명 대통령이 두 번째 국무총리 후보자로 지명한 한성숙 중소벤처기업부 장관은 민간 기업인에서 장관을 거쳐 총리로 직행하는 첫 사례로 평가된다. 정부가 지난 1년은 내란 사태를 수습하는 데 집중했다면 집권 2년차부터는 본격적인 경제 성장에 드라이브를 걸겠다는 이 대통령의 속내가 담겨있는 인사로 풀이된다.

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이 대통령은 정부 출범 초기부터 기업인 출신을 적극 등용해왔다. 대기업 출신은 장관급만 4명에 달한다. 한 후보자 외에도 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관 등이 기업인 출신이다.

특히 그동안 보수 진보 정권을 불문하고 역대 총리가 대부분 정치인 출신이라는 점에서 한 후보자 발탁은 극히 이례적이라는 평가가 나온다. 1987년 이후 기업인 경력이 눈에 띄는 전직 총리는 박태준, 정세균 전 총리 정도다. 하지만 이들도 총리 지명 전까지 정치 경력이 길었다. 최초 여성 총리였던 노무현 정부 시절 한명숙 전 총리도 정치인이었다.

청와대 관계자는 “한 후보자는 기업인 출신의 경제통으로 지난 1년간 장관직을 수행하며 국정운영 능력이 검증됐다”며 “이재명 정부의 2년 차 실용주의에 맞는 적임자”라고 설명했다. 이어 “앞으로 외교·안보는 이 대통령이 주력하고 차기 총리는 민생·경제 중심으로 내치에 집중하겠다는 의도”라고 덧붙였다.

또 한 후보자가 여성이라는 점이 총리 발탁에 고려됐느냐는 질문에 강훈식 대통령 비서실장은 “우리 정부의 인사 기조는 철저히 능력과 실력 중심이며 왜 여성이냐 이렇게 묻는다면 2026년에 적합한 질문은 아닌 것 같다”고 답했다.

한 후보자의 전격 발탁 한편으로 기업인들 중에서 특히 ‘네이버’ 출신 인사들이 약진하는 것도 눈에 띈다. 한 후보자는 네이버 창립 이래 첫 여성 최고경영자(CEO)로 주목받은 인물이다. 최 장관은 NHN 국내 담당 총괄 대표이사 등을 지냈다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석도 네이버 AI랩 연구소장 등을 역임했다.
김진아 기자
세줄 요약
  • 기업인 출신 한성숙, 총리 후보 지명
  • 집권 2년차 경제·민생 드라이브 예고
  • 외교·안보는 대통령, 내치는 총리 분담
2026-06-08 4면
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