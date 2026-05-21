명창환 여수시장 후보, 출정식 열고 선거운동 본격화

정치적 계산보다 시민의 삶과 여수의 미래 먼저 생각해야

이미지 확대 명창환 여수시장 후보가 21일 여수 여천 쌍봉사거리에서 출정식을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 명창환 여수시장 후보가 21일 여수 여천 쌍봉사거리에서 출정식을 하고 있다.

세줄 요약 명창환 여수시장 후보가 21일 여천 쌍봉사거리에서 출정식을 열고 선거운동에 돌입했다. 지지자들은 ‘다시 뛰는 여수’를 외치며 응원했고, 명 후보는 시민 삶을 먼저 챙기며 멈춘 산업을 되살리겠다고 밝혔다. 첨단산업 유치, 민생지원금, 무료 시내버스, 청년 만원주택 등을 공약으로 제시했다. 여천 쌍봉사거리 출정식 개최

지지자들 대거 참석해 응원

산업대전환·민생공약 제시

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전남 여수시장 선거에 출마한 명창환 후보가 21일 오전 7시 여수 여천 쌍봉사거리에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.이날 출정식에는 명 후보의 지지자들이 대거 참석해 “다시 뛰는 여수”, “강한 여수, 강한 시장”을 외치며 명 후보의 출발을 응원했다.명 후보는 출정 연설에서 “지금 여수는 시민들의 삶이 너무나 힘든 상황”이라며 “정치적 계산이나 눈치보다 시민의 삶과 여수의 미래를 먼저 생각하며 가장 앞에서 뛰겠다”고 밝혔다.이어 “여수는 더 이상 시간을 허비할 여유가 없는 도시”라며 “멈춰 선 산업을 다시 움직이고, 떠나는 청년들이 돌아오는 도시를 만들기 위해 30년간 배운 모든 경험과 배움을 쏟아내겠다”고 강조했다.특히 그는 미래 첨단산업 유치를 주요 내용으로 하는 산업대전환과민생지원금 20만원 지급, 출퇴근 시내버스 무료, 청년 만원주택 500호, K-컬처 중심의 박람회장 사후활용 등을 핵심 공약으로 제시했다.명 후보는 또 “이번 선거는 단순한 정당 대결이 아니라, 누가 위기의 여수를 다시 일으킬 능력과 책임감을 갖고 있는지 시민들께서 판단하는 선거”라며 “지난 4년간 이어진 독점 정치의 무능과 무책임에 대해 시민들께서 엄중히 평가해 주시길 바란다”고 밝혔다.