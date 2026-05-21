정원오 “‘철근 누락’ 삼성역 GTX 공사 중지해야…그냥 가면 사상누각”

“공사 늦어지더라도 안전하지 않아”

“오세훈 시장 임기 때만 대형 사고”

폭행 전과 관련 “깊이 반성·송구해”

이미지 확대 정원오 민주당 서울시장 후보 발언 재9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 오전 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 발언하고 있다. 왼쪽부터 정청래 민주당 대표, 정 후보, 고민정 의원. 닫기 이미지 확대 보기 정원오 민주당 서울시장 후보 발언 재9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 오전 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 발언하고 있다. 왼쪽부터 정청래 민주당 대표, 정 후보, 고민정 의원.

이미지 확대 정청래-정원오, 지방선거 운동 첫 일정으로 동서울우편집중국 방문 재9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 오전 서울 광진구 동서울우편집중국에 정청래(왼쪽) 더불언민주당 대표, 정원오 민주당 서울시장 후보가 들어서고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정청래-정원오, 지방선거 운동 첫 일정으로 동서울우편집중국 방문 재9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 오전 서울 광진구 동서울우편집중국에 정청래(왼쪽) 더불언민주당 대표, 정원오 민주당 서울시장 후보가 들어서고 있다.

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태와 관련해 공사를 일단 중지해야 한다고 말했다. 안전하지 않은 상태로 진행하면 사상누각이 될 수 있다며, 지하 5층 기초부터 다시 점검해야 한다고 강조했다. 또 오세훈 시장 임기 중 대형 사고가 반복됐다며 안전을 최우선하지 않는 행정을 비판했다. GTX-A 삼성역 철근 누락, 공사 중지 요구

안전 미확보 시 사상누각, 기초 재점검 주장

오세훈 임기 대형사고 반복, 행정 비판

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 21일 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 구간 ‘철근 누락’ 사태와 관련해 “일단 (공사를) 중지해야 된다”고 밝혔다.정 후보는 이날 MBC 라디오에서 “이게 좀 늦어지더라도 안전하지 않고 그냥 가면 사상누각 아니겠냐”면서 이렇게 말했다.그는 “기초를 튼튼히 하고 가야 되는데 지하 5층은 완전 기초”라면서 “거기서 부실하게 되면 위에 아무리 잘해놔도 큰 문제가 되고 나중에 이걸 다시 손을 보려면 다 뜯고 다시 해야 되기 때문에 더 큰 문제를 일으킨다”고 했다.정 후보는 “왜 오세훈 시장 임기 때만 대형 사고들이 일어나는지에 대한 반추가 필요하다”면서 “숭례문 화재, 용산 참사, 이태원 참사, 폭우 때 우면산 참사, 반지하 참사 최근에는 싱크홀 사고 때문에 인명 사고가 있었다”고 강조했다.이어 “이건 구조적으로 뭔가 잘못돼 있기 때문에 이런 일이 반복되고 있는 것”이라며 “기본적으로 행정 철학이 잘못됐기 때문”이라고 비판했다.그러면서 “안전을 최우선시하지 않기 때문”이라며 “오세훈 시장의 행정을 보면 안전을 최우선시하는 것 같지가 않으니까 지금 사고로 연결된다”고 지적했다.정 후보는 “만약에 제가 시장이었다라고 하면 벌써 이런 것은 초기에 보고가 됐을 것”이라고 덧붙였다.그는 폭행 전과와 관련해선 “이유를 불문하고 미숙했던 시절에 있었던 일에 대해서 깊이 반성하고 송구하게 생각한다”면서 “정치적인 일로 언쟁이 있어서 분위기가 격앙돼서 그렇게 발생했다”고 설명했다.그러면서 “오래된 일이라 그 과정 자체가 어떻게 합석이 됐는지까지는 기억나지 않는다”면서 “정치적인 문제였고 선거가 바로 얼마 전이었으니까 선거랑 5·18이었다라고 기억하고 있다”고 해명했다.