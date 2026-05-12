김영록 지사, 민주당과 끝까지 함께 하겠다

“백의종군 마음으로 헌신…통합특별시 완수에 끝까지 최선”
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김영록 전남지사가 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다.
더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 탈락한 김영록 전남지사가 이재명 정부의 성공을 위해 언제 어디서나 끝까지 민주당과 끝까지 함께하겠다고 밝혔다.
김 지사는 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이재명 정부의 성공과 전남광주통합특별시 완수를 위해 민주당과 함께 백의종군하는 마음으로 헌신하겠다”고 전했다.
이어 “6·3 지방선거를 앞두고 치러진 민주당 경선과 관련해 다양한 의견과 지적이 나오고 있지만 무소속으로 출마하는 사례는 바람직하지 않다고 본다”며 “지금은 분열보다 단결이 우선돼야 할 때다”라고 말했다.
그는 특히 “무엇보다 이재명 정부의 성공을 바란다”며 “이재명 정부가 성공해야 전남광주에 20조 원의 재정 인센티브가 현실이 되고, 지역의 미래를 위한 대한민국 남부권의 새로운 성장축이 조성될 수 있다”고 강조했다.
그러면서 “이번 지방선거와 함께 전남광주는 전국 최초 통합특별시로 새롭게 출발한다”며 “전남지사로 임기를 마친 후에도 ‘전남광주통합’ 첫 제안자로 통합특별시의 성공과 발전을 위해 계속 뛰겠다”고 다짐했다.
이상욱 서울시의원, 급식관리지원센터 영양사 처우 개선 공로 ‘감사패’ 수상
서울시의회 도시계획균형위원회 소속 이상욱 의원(국민의힘, 비례)은 지난 11일 서울시의회 의장 접견실에서 대한영양사협회 서울시영양사회로부터 감사패를 수여받았다. 이번 수상은 어린이·사회복지급식관리지원센터 영양사들의 직무 역량 강화와 실질적인 처우 개선을 위해 헌신해 온 이 의원의 의정 활동 공로가 높게 평가된 결과다. 이번 감사패 전달은 서울 지역 급식관리지원센터 영양사들의 과중한 업무 부담과 열악한 처우 문제를 의정활동을 통해 공론화하고, 이를 해결하기 위한 실질적인 제도 개선 및 예산 지원을 이끌어낸 이 의원의 헌신적인 노력을 격려하기 위해 마련됐다. 수여식에는 서울시 영양사회 관계자와 의장 표창 수상자 등이 참석했다. 이 의원은 그동안 어린이·사회복지급식관리지원센터 현장의 애로사항을 수렴하며 제도적 보완책을 마련해 왔다. 특히 현장 영양사들의 업무 영역은 지속적으로 확대되지만, 고용 안정성과 처우 개선은 이에 미치지 못한다는 점에 주목했다. 이를 해결하기 위해 조례 제정, 정책 토론회 개최, 관련 예산 확보 등 다각적인 의정활동을 펼쳤다. 그는 토론회를 개최하여 센터 영양사들의 불안정한 고용 구조와 저임금 체계, 사회복지 급식 확대에 따른 인
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앞서 김 지사는 민주당 경선 최종 결선에서 여론조사 전화 2300여 건이 끊기는 등 공정성에 문제가 있다고 주장했다.
세줄 요약
- 경선 탈락 뒤 민주당과 동행 의지 표명
- 이재명 정부 성공과 지역 통합특별시 강조
- 무소속 출마 비판, 단결 필요성 제기
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