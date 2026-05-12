김영록 지사, 민주당과 끝까지 함께 하겠다

“백의종군 마음으로 헌신…통합특별시 완수에 끝까지 최선”

이미지 확대 김영록 전남지사가 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김영록 전남지사가 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다.

세줄 요약 김영록 전남지사가 민주당 경선에서 탈락한 뒤에도 이재명 정부의 성공을 위해 끝까지 함께하겠다고 밝혔다. 그는 전남광주통합특별시 완수와 20조 원 재정 인센티브 실현을 위해 단결이 필요하다고 강조했다. 경선 탈락 뒤 민주당과 동행 의지 표명

이재명 정부 성공과 지역 통합특별시 강조

무소속 출마 비판, 단결 필요성 제기

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 탈락한 김영록 전남지사가 이재명 정부의 성공을 위해 언제 어디서나 끝까지 민주당과 끝까지 함께하겠다고 밝혔다.김 지사는 12일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이재명 정부의 성공과 전남광주통합특별시 완수를 위해 민주당과 함께 백의종군하는 마음으로 헌신하겠다”고 전했다.이어 “6·3 지방선거를 앞두고 치러진 민주당 경선과 관련해 다양한 의견과 지적이 나오고 있지만 무소속으로 출마하는 사례는 바람직하지 않다고 본다”며 “지금은 분열보다 단결이 우선돼야 할 때다”라고 말했다.그는 특히 “무엇보다 이재명 정부의 성공을 바란다”며 “이재명 정부가 성공해야 전남광주에 20조 원의 재정 인센티브가 현실이 되고, 지역의 미래를 위한 대한민국 남부권의 새로운 성장축이 조성될 수 있다”고 강조했다.그러면서 “이번 지방선거와 함께 전남광주는 전국 최초 통합특별시로 새롭게 출발한다”며 “전남지사로 임기를 마친 후에도 ‘전남광주통합’ 첫 제안자로 통합특별시의 성공과 발전을 위해 계속 뛰겠다”고 다짐했다.앞서 김 지사는 민주당 경선 최종 결선에서 여론조사 전화 2300여 건이 끊기는 등 공정성에 문제가 있다고 주장했다.