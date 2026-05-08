세븐틴 호시, 위국헌신 전우사랑 기금 1000만원 기부

세줄 요약 육군 군악의장대대에서 복무 중인 세븐틴 호시가 순직·부상 전우들을 돕기 위해 위국헌신 전우사랑 기금에 1000만원을 기부했다. 그는 아버지의 나눔을 본받아 입대 전부터 이어온 기부를 군 복무 중 전우 지원으로 넓혔다고 밝혔다. 세븐틴 호시, 전우사랑 기금 1000만원 기부

순직·부상 전우 지원 위한 나눔 실천

입대 후 기부 대상 전우로 확대

이미지 확대 권순영(오른쪽) 상병이 김규하 육군참모총장과 기념촬영을 하고 있다. 육군 제공 닫기 이미지 확대 보기 권순영(오른쪽) 상병이 김규하 육군참모총장과 기념촬영을 하고 있다. 육군 제공

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육군 군악의장대대에서 복무 중인 아이돌 그룹 세븐틴 소속 권순영(호시) 상병이 군 복무 중 불의의 사고로 순직하거나 부상을 입은 전우들을 위해 기부금 1000만원을 쾌척했다.8일 육군은 “권 상병이 ‘위국헌신 전우사랑 기금’에 1000만원을 기부했다”고 밝혔다. 권 상병은 어린 시절부터 봉사를 실천한 아버지를 보며 나눔의 가치를 체득했고 이 같이 결정했다고 한다. 그는 입대 전부터 소외계층을 위한 기부를 이어오다가 입대 후 기부 대상을 전우로 확대했다.권 상병은 “나라를 위해 헌신하는 전우들의 노고를 직접 경험하며 군에 대한 존경심이 더욱 깊어졌다”며 “전우들의 명예를 고양하고 경제적 지원을 통해 조금이나마 보탬이 되고 싶어 기부를 결심했다”고 말했다.육군 군악의장대대 태권도 시범대에서 복무 중인 권 상병은 오는 2027년 3월 15일 전역 예정이다.