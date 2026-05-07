배우 이유비가 운동 전 먹는 이 ‘단백질’…오메가3 풍부

세줄 요약 참치는 생선 가운데 단백질 함량이 높고 오메가3, 비타민, 셀레늄도 풍부해 건강한 다이어트에 도움이 된다. 배우 이유비와 성시경도 운동 전 식사나 다이어트 식단으로 참치를 활용해 눈길을 끌었다. 참치, 생선 중 단백질 함량 최고 수준

오메가3·DHA·EPA 풍부, 건강한 지방

이유비·성시경, 다이어트 식단으로 활용

이미지 확대 배우 이유비(35)가 운동하기 전 먹는 단백질 음식을 공개했다.​ 유튜브 채널 ‘이유비 DDOYUBI’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 이유비(35)가 운동하기 전 먹는 단백질 음식을 공개했다.​ 유튜브 채널 ‘이유비 DDOYUBI’ 캡처

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우리가 즐겨 먹는 생선에는 오메가-3, 칼슘, 요오드, 철분, 아연 등 필수 아미노산이 골고루 분포돼 있다. 특히 자주 접하는 참치의 경우 영양소의 보고로, 다이어트는 물론 근육 손실을 막는 단백질 보충제로 훌륭하다.참치의 단백질 함량은 전체 영양성분의 27.4%로 생선 가운데 가장 높다. 돼지고기(19.7%), 쇠고기(18.1%), 닭고기(17.3%) 등 육류와 비교해도 더 많다. 또 오메가-3, 비타민, 셀레늄 등 다양한 영양소가 들어 있어 건강한 다이어트를 하는 데 도움이 된다.특히 ‘건강한 지방’의 대표주자인 오메가-3도 풍부하게 들어 있다. 오메가-3는 불포화지방산의 일종으로, 혈액 내 트리글리세라이드 수치를 낮추는 역할을 한다. 이어 혈중 콜레스테롤과 혈압 등을 조절해 성인병과 심장병의 위험을 줄여준다.배우 이유비도 운동 전 먹는 단백질 음식으로 ‘참치’를 꼽았다. 지난달 30일 이유비는 자신의 유튜브 채널에 운동 영상을 올렸다. 그는 운동하기 전 식사로 참치 통조림, 간장, 고추 등을 밥과 섞어 참치 비빔밥을 만들었다. 이유비는 “며칠 전에 이 요리법이 소셜미디어(SNS)에 뜨더라”고 했다. 그러면서 “꼭 해 먹어야겠다고 생각했다”며 “하체 운동하기 전에는 진짜 잘 먹어야 한다”고 했다.가수 성시경도 다이어트 식단으로 ‘참치’를 추천했다. 지난해 11월 성시경은 자신의 유튜브 채널에서 “요즘 다이어트에 관심이 많은 것 같다”며 “지난번에 올린 양배추 샐러드 영상을 많이 봤다”고 말했다. 그는 직접 양배추를 손질한 후 기름을 뺀 참치를 함께 넣어 샐러드를 완성했다. 이어 “밥반찬 같아서 매일 먹을 수 있을 것 같다”며 “몸에도 좋고 다이어트에도 좋다”고 했다.일반적인 참치캔 150g에는 28g의 단백질이 들어 있어 성인 단백질 일일 권장량 55g의 절반 이상을 참치 한 캔만으로 섭취할 수 있다. 이 외에도 칼슘, DHA, EPA, 비타민 등 인체에 유익한 영양성분이 포함돼 있다.