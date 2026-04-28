與 원내대표 한병도 단독 출마… 사실상 추대 수순

서영교·박정 이어 백혜련도 불출마

찬반투표 통과 땐 민주당 첫 연임

세줄 요약 더불어민주당 원내대표 선거에 한병도 전 원내대표가 단독 출마해 사실상 추대 수순을 밟았다. 백혜련·서영교·박정 의원이 잇따라 불출마를 선언하면서 경쟁 구도는 사라졌고, 선거는 찬반 투표 형식으로 진행될 전망이다. 한병도 단독 출마, 사실상 추대 분위기

백혜련·서영교·박정 잇단 불출마 선언

다음달 권리당원·의원 투표로 최종 확정

이미지 확대 한병도 전 원내대표 닫기 이미지 확대 보기 한병도 전 원내대표

2026-04-28 6면

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더불어민주당 원내대표 선거에 한병도 전 원내대표가 단독 출마했다. 찬반 투표가 예정돼 있지만 추대 형식이 될 전망이다.민주당 원내대표 및 국회의장단 선출을 위한 선거관리위원회는 27일 후보 등록 마감 결과 한 전 원내대표 한 명만 등록했다고 밝혔다. 한 전 원내대표가 선출되면 민주당 역사상 첫 연임이 된다.경쟁 후보로 거론됐던 백혜련 민주당 의원은 이날 페이스북을 통해 “이번 원내대표 선거에 불출마한다”고 밝혔다. 앞서 서영교·박정 의원에 이은 세 번째 원내대표 후보군의 불출마 선언이다. 백 의원은 “이재명 정부의 성공과 당의 단합을 통한 지방선거의 승리가 우리에게는 가장 중요한 과제”라면서 “이 길에서 저에게 주어진 역할에 최선을 다하겠다”고 했다. 이날 한 전 원내대표만이 출마 의사를 밝힌 가운데 경쟁자들이 잇달아 불출마 선언을 하면서 당내에선 사실상 합의 추대로 정리되는 분위기다. 앞서 서 의원은 전날 페이스북을 통해 “2025년 원내대표 출마했던 사람으로 출마를 고심했다”면서 “그런데 이번에는 국정조사위원장으로, 법제사법위원장으로의 역할과 임무에 집중하고 최선을 다하겠다”고 불출마 의사를 밝혔다.박 의원도 같은 날 페이스북을 통해 “이번 원내대표에 출마하지 않기로 결심했다”면서 “지금은 민주당이 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 승리가 우선”이라고 했다.원내대표 선거는 다음달 4~5일 권리당원 온라인 투표와 6일 재적의원 투표 순으로 진행된다. 당규상 재적의원 80%·권리당원 20% 비율로 합산해 과반 득표자가 당선된다. 민주당 관계자는 “후보 등록이 한 분이더라도 (의원들이) 모여서 찬반 투표는 한다”면서 “20% 당원 투표는 그대로 해야 할 것”이라고 설명했다.